Conheça a cidade goiana cujo nome parece uma coisa, mas significa outra bem diferente

Pequeno município do interior de Goiás chama atenção pelo nome curioso, mas a origem está ligada à história política e ao desenvolvimento da região.

Pedro Ribeiro - 23 de março de 2026

Amorinópolis, novembro de 1983.(Foto: Reprodução/Prefeitura de Amorinópolis)

Localizada na região Oeste de Goiás, a cerca de 200 km de Goiânia, com acesso pela BR-070 e rodovias estaduais — passando por cidades como Trindade, São Luís de Montes Belos e Iporá — Amorinópolis é um município de pequeno porte que reúne pouco mais de 3 mil habitantes.

Apesar do tamanho, é uma cidade que costuma surpreender logo pelo nome, que sugere romance, mas tem uma explicação bem diferente e histórica, diretamente ligada ao desenvolvimento regional no século XX.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tinha 3.007 moradores no Censo de 2022, com estimativa de 2.906 habitantes em 2025. O território possui 406,9 km², com densidade demográfica de 7,39 habitantes por quilômetro quadrado — características típicas de municípios de perfil rural.

A origem de Amorinópolis remonta a 1949, quando foi construído um campo de pouso na região com o objetivo de facilitar o escoamento da produção agrícola e o deslocamento de pessoas até a capital. A iniciativa partiu de Israel de Amorim, então prefeito de Iporá, município ao qual a localidade era vinculada na época.

Com o crescimento do povoado, a área foi elevada à condição de distrito em 1953, com o nome de Campo Limpo. Cinco anos depois, em 14 de novembro de 1958, conquistou a emancipação política, passando a se chamar Amorinópolis — em homenagem ao próprio Israel de Amorim. A instalação oficial do município ocorreu em 1º de janeiro de 1959, conforme registros da Prefeitura.

O nome da cidade, apesar de remeter ao termo “amor”, não significa “cidade do amor”, como muitos imaginam. A origem é toponímica: trata-se da junção do sobrenome Amorim com o sufixo “ópolis”, de origem grega, que significa “cidade”. Ou seja, o significado literal é “cidade de Amorim”.

Inserida na região intermediária de São Luís de Montes Belos – Iporá e com influência direta de Iporá, Amorinópolis mantém a economia fortemente ligada ao campo, com destaque para a produção de grãos e a pecuária. Atividades de comércio e serviços básicos também contribuem para sustentar o dia a dia da população.

Atualmente administrada pelo prefeito Gustavo Silva de Oliveira, a cidade preserva características típicas do interior goiano, com forte ligação comunitária e trajetória marcada pelo desenvolvimento a partir da atividade agrícola.

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