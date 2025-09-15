Conheça a região de Minas que já foi de Goiás e o motivo da divisão dos estados

Hoje, área abriga quase 70 municípios e 2,4 milhões de habitantes

Natália Sezil - 15 de setembro de 2025

Placa de chegada a Goiás, na divisa do estado. (Foto: Captura de Tela/Youtube)

Conhecida pela força econômica e pela importância que exerce no estado, a área do Triângulo Mineiro abriga, hoje, importantes cidades de Minas Gerais – mas nem sempre foi assim. Na verdade, a região já pertenceu a Goiás.

A configuração geográfica durou até 1816, quando Dom João VI anexou oficialmente o território.

Antes disso, o reconhecimento mineiro já fluía entre a população: moradores de Araxá, então a principal vila da região, preferiam viajar até a capital de Minas a ir até a capital goiana.

Um vídeo publicado no TikTok voltou a repercutir a curiosidade. A publicação feita pelo perfil Horizon Geo (@horizongeo) lista as principais informações da área.

A postagem explica, por exemplo, o nome “Triângulo Mineiro”, que se deve à geografia da região. Isso considera o Rio Paranaíba e o Rio Grande, que, juntos, dão origem ao Rio Paraná.

São 66 municípios que abrigam aproximadamente 2,4 milhões de habitantes. Uberaba, Uberlândia e Araguari se destacam, assim como a economia agropecuária.

Nos comentários, internautas ressaltaram a semelhança do Triângulo com características do estado de origem. “Por isso tenho a sensação de estar em Goiás quando vou lá”, apontou um.

