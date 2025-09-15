Conheça a região de Minas que já foi de Goiás e o motivo da divisão dos estados
Hoje, área abriga quase 70 municípios e 2,4 milhões de habitantes
Conhecida pela força econômica e pela importância que exerce no estado, a área do Triângulo Mineiro abriga, hoje, importantes cidades de Minas Gerais – mas nem sempre foi assim. Na verdade, a região já pertenceu a Goiás.
A configuração geográfica durou até 1816, quando Dom João VI anexou oficialmente o território.
Antes disso, o reconhecimento mineiro já fluía entre a população: moradores de Araxá, então a principal vila da região, preferiam viajar até a capital de Minas a ir até a capital goiana.
Um vídeo publicado no TikTok voltou a repercutir a curiosidade. A publicação feita pelo perfil Horizon Geo (@horizongeo) lista as principais informações da área.
A postagem explica, por exemplo, o nome “Triângulo Mineiro”, que se deve à geografia da região. Isso considera o Rio Paranaíba e o Rio Grande, que, juntos, dão origem ao Rio Paraná.
São 66 municípios que abrigam aproximadamente 2,4 milhões de habitantes. Uberaba, Uberlândia e Araguari se destacam, assim como a economia agropecuária.
Nos comentários, internautas ressaltaram a semelhança do Triângulo com características do estado de origem. “Por isso tenho a sensação de estar em Goiás quando vou lá”, apontou um.
Leia também
- Após pagar a última mensalidade, estudante de medicina percebe quanto custou o curso e ganha boleto gigante
- Supermercado coloca placa para ajudar os clientes que não são ricos a comprar carne
- Influenciador em Goiás mostra truque “peculiar” para poder dormir mais e chegar cedo ao trabalho
- Português que já morou em Anápolis gera polêmica após oferecer dinheiro por “cabeça” de brasileiros
“É por isso que temos o mesmo sotaque“, afirmou outro. Alguém concluiu: “Goiás é berço de tudo”.
@horizongeo Descubra como o triângulo mineiro se tornou parte de Minas Gerais. #mapas #geografia #minasgerais #triangulomineiro #goias ♬ som original – Horizon Geo
Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!