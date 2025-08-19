Nada de pia: mulher viraliza ao lavar louça em bica natural no meio da cozinha em Goiás

Para se ter uma ideia, influenciadora já acumula mais de 1 milhão de seguidores

Gabriella Pinheiro - 19 de agosto de 2025

Imagem mostra Zaida usando bica em fazenda de Goiás. (Foto: Reprodução)

Com mais de 60 milhões de visualizações em um vídeo e 1 milhão de seguidores no TikTok, Zaida Ribeiro de Souza tem chamado a atenção por uma situação fora do convencional ocorrida na fazenda dela, em Goiás. No lugar de uma pia, há uma bica d’água fluindo por um canal no meio da bancada de alvenaria.

Por meio das filmagens publicadas nas plataformas, é mostrado que ela e a família usam a água corrente para tudo — desde lavar a louça até beber.

A mulher explica que a bica já estava na propriedade quando ela e os familiares adquiriram a fazenda, há cerca de 30 anos.

A residência, porém, foi reformada e substituída por uma mais moderna, mas a bica continuou no local.

De acordo com Zaida, a corrente é proveniente de uma nascente localizada na própria propriedade. Os resíduos e a água também são utilizados para irrigar e adubar a horta e o pomar que ela cultiva.

Veja o vídeo:

