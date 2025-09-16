STF muda decisão e UniRV pode voltar a matricular alunos em unidades fora de Rio Verde
Ministro reconsiderou medida após recursos enviados por municípios afetados pela determinação
A Universidade de Rio Verde (UniRV) emitiu uma nota nesta terça-feira (16) comunicando que o Ministro Flávio
Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconsiderou uma decisão emitida no início de setembro, assegurando o ingresso de novos alunos e o pleno funcionamento das unidades fora da cidade sede.
Conforme o documento, enviado ao Portal 6, os municípios de Rio Verde, Mineiros e Taubaté (SP) enviaram recursos contra a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1247/DF, que restringia a matrícula de estudantes em Instituições de Educação Superior Municipais (IMES) que cobram mensalidades fora dos limites territoriais dos municípios de origem.
Após analisar as ações judiciais, o ministro entendeu que a medida poderia “colocar em risco a sustentabilidade desses estabelecimentos (…) e prejudicar a continuidade da prestação de serviço público essencial à população”.
Assim, Flávio Dino deu fim à suspensão das novas matrículas, de forma a preservar a sustentabilidade financeira das instituições de ensino.
Diante da mudança de posicionamento, a UniRV afirmou que “continuará realizando seus processos seletivos-vestibulares normalmente, admitindo novos alunos em todos os seus campi”.
Confira a nota a seguir, na íntegra:
