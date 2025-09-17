Empresário de Anápolis que teve corpo queimado em incêndio de food truck precisa de doação de sangue

Bruno Alves Oliveira Neto foi uma das três vítimas do acidente e está internado no Hugol

Paulo Roberto Belém - 17 de setembro de 2025

Além de Bruno, outras duas vítimas sofreram queimaduras. (Foto: Reprodução)

Ainda é delicada a situação de uma das pessoas que sofreram queimaduras em um acidente ocorrido em Anápolis no último dia 05, no interior de um food truck. Isso porque o empresário atingido está necessitando de doação de sangue.

Bruno Alves Oliveira Neto teve cerca de 30% do corpo queimado e para que o sangue doado chegue até ele, é necessário procurar o banco de sangue do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na Avenida Anhanguera, setor Santos Dumont, em Goiânia.

A necessidade do empresário foi repercutida pelo vereador Wederson Lopes (União), que divulgou a mobilização nesta quarta-feira (17).

O parlamentar disse que foi procurado pela família da vítima. “Estamos usando os recursos que temos para que possamos ajudar”, disse.

Relembre

Bruno Alves segue internado no Hugol, para onde foi transferido após o acidente que vitimou três pessoas com queimaduras.

No dia do episódio, um incêndio se iniciou dentro do food truck de lanches, que estava estacionado na Avenida Universitária, às margens da UniEVANGÉLICA.

Entre os feridos, estava um rapaz — identificado como Nathan —, que trabalhava no estabelecimento no momento. No dia seguinte ao acidente, ele gravou vídeo e divulgou nas redes sociais esclarecendo o que aconteceu e sobre os ferimentos que sofreu.

