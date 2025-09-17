Moradores de Goiânia podem obter desconto na conta de energia por meio de reciclagem; saiba como

Iniciativa permite que clientes troquem materiais recicláveis por bônus na fatura de energia elétrica

Gabriella Pinheiro - 17 de setembro de 2025

Tarifa de energia da Equatorial Goiás. (Foto: Divulgação/ Equatorial)

Moradores de Goiânia e região poderão garantir descontos nas contas de energia. A ação faz parte da nova edição do projeto E+ Reciclagem na capital, que acontece entre os dias 18 e 20 de setembro.

A iniciativa permite que os clientes troquem materiais recicláveis, como alumínio, vidro e papelão, por bônus na fatura de energia elétrica.

Desta vez, os pontos de coleta estarão localizados no Portal Shopping — na quinta (18) e sexta (19), das 10h às 12h e das 13h às 17h — e no Shopping Passeio das Águas, no sábado (20), das 10h às 16h.

Cada resíduo é avaliado por quilo, unidade ou litro e, se o valor do desconto for maior que o total da conta, o excedente será creditado automaticamente na fatura seguinte.

Os clientes também podem optar por repassar o bônus para outra unidade consumidora cadastrada no mesmo CPF ou CNPJ. É possível ainda doar o crédito para uma entidade beneficente sem fins lucrativos, mediante apresentação do número da conta contrato da instituição.

A Equatorial Goiás informa que resíduos aceitos, são: papel (livros, revistas, jornais, papelão, documentos entre outros), plástico (garrafa PET, plástico duro e PVC, entre outros), metal (alumínio, ferro e bronze, entre outros) e eletrônicos (todo e qualquer tipo de resíduo eletrônico, como celulares, computadores, entre outros).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!