Moradores de Goiânia podem obter desconto na conta de energia por meio de reciclagem; saiba como
Iniciativa permite que clientes troquem materiais recicláveis por bônus na fatura de energia elétrica
Moradores de Goiânia e região poderão garantir descontos nas contas de energia. A ação faz parte da nova edição do projeto E+ Reciclagem na capital, que acontece entre os dias 18 e 20 de setembro.
A iniciativa permite que os clientes troquem materiais recicláveis, como alumínio, vidro e papelão, por bônus na fatura de energia elétrica.
Desta vez, os pontos de coleta estarão localizados no Portal Shopping — na quinta (18) e sexta (19), das 10h às 12h e das 13h às 17h — e no Shopping Passeio das Águas, no sábado (20), das 10h às 16h.
Cada resíduo é avaliado por quilo, unidade ou litro e, se o valor do desconto for maior que o total da conta, o excedente será creditado automaticamente na fatura seguinte.
Os clientes também podem optar por repassar o bônus para outra unidade consumidora cadastrada no mesmo CPF ou CNPJ. É possível ainda doar o crédito para uma entidade beneficente sem fins lucrativos, mediante apresentação do número da conta contrato da instituição.
A Equatorial Goiás informa que resíduos aceitos, são: papel (livros, revistas, jornais, papelão, documentos entre outros), plástico (garrafa PET, plástico duro e PVC, entre outros), metal (alumínio, ferro e bronze, entre outros) e eletrônicos (todo e qualquer tipo de resíduo eletrônico, como celulares, computadores, entre outros).
