Boa notícia para todos que informarem CPF na nota ao fazer compras no supermercado em agosto

Este mês está sendo especialmente generoso, fazendo valer a pena colocar o CPF em qualquer compra no supermercado

Ruan Monyel - 14 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Jornada Top)

Se você não costuma colocar o CPF na nota fiscal ao fazer compras no supermercado, saiba que está perdendo diversos benefícios, e até mesmo dinheiro.

Afinal, muitos estados brasileiros estão realizando sorteios expressivos e liberando benefícios para quem adota essa prática simples ao fazer as compras do mês.

E este mês está sendo especialmente generoso, assim, dá próxima vez que for comprar alguma utilidade, não se esqueça de exigir o CPF na nota fiscal.

Ao informar o CPF na nota, o consumidor não apenas acumula bilhetes automaticamente para os sorteios, mas também contribui com causas sociais, afinal, a cada prêmio pago acima de R$ 500, três entidades assistenciais registradas no programa são beneficiadas.

Por exemplo, em Minas Gerais, o programa Nota Fiscal Mineira prevê mais dois sorteios ao longo de agosto, nos dias 18 e 25, com uma premiação total de R$ 200mil.

Além desse estímulo financeiro, colocar o CPF na nota ainda traz vantagens duradouras. O participante pode acumular créditos fiscais com parte do ICMS pago nas compras, que podem ser resgatados em dinheiro, usados para abater tributos como IPVA ou IPTU.

Em alguns casos, também é possível doar esses créditos para instituições sociais, basta consultar o site oficial da nota fiscal premiada referente ao Estado em que você mora.

Além disso, participar ativamente desses programas significa praticar cidadania fiscal, pois, ao solicitar o CPF na nota, você ajuda a combater a sonegação e contribui para uma arrecadação mais justa e transparente.

Se você ainda não começou a incluir o CPF nas notas das suas compras, este é o mês ideal para começar.

Com benefícios financeiros, sorteios imperdíveis e impacto social positivo, essa é uma ação simples que pode trazer retorno real para você e para outros também.

