Próxima aposta da Caoa Chery para a linha Tiggo é flagrada em Anápolis

SUV se apresenta ainda maior que o modelo anterior, com design luxuoso e previsão para estrear

Natália Sezil - 12 de setembro de 2025

Tiggo 9 será a próxima aposta topo de linha da Caoa Chery. (Foto: Divulgação)

Próxima aposta da Caoa Chery a integrar a linha Tiggo no Brasil, o Tiggo 9 já foi flagrado em Anápolis. Esperado, pelo menos, desde 2024, o modelo deve estrear como o maior SUV produzido pela marca até então.

Uma foto enviada pelo leitor Flávio Albino ao portal Quatro Rodas mostra o veículo caracterizado para testes. Ele foi visto estacionado nas ruas da cidade, onde a Caoa mantém (e expande) uma fábrica.

A fabricante já havia divulgado, em março, que a expectativa é de que o modelo seja introduzido no mercado brasileiro ainda em 2025.

Ele deve ser produzido em Anápolis posteriormente, mas a previsão inicial é de que as primeiras unidades ainda sejam importadas da China.

Seguindo a mesma tendência, o SUV deve estrear com o motor a combustão, como foi no país asiático. Só depois deve ser recebido com o sistema híbrido plug-in.

Por isso, a versão feita na cidade goiana, nos primeiros meses, deve ser equipada com motor turbo 2.0 que rende 260 cv de potência e 40,7 kgfm de torque, com transmissão automática de oito velocidades.

Em questões estéticas, o Tiggo 9 se destaca em relação ao Tiggo 8 Pro. Ele supera quase todas as dimensões. Enquanto o anterior tem 4,74 m de comprimento e entre-eixos de 2,71 m, o novo é apresentado medindo 4,82 m e 2,82 m.

Com 1,93 m de largura e 1,69 m de altura, o SUV existe em três versões diferentes: cinco, seis ou sete lugares. A versão escolhida deve depender da proposta da Caoa Chery para o país.

