Carro produzido pela Caoa Chery em Anápolis é o automóvel chinês mais vendido no Brasil
Levantamento da revista Autoesporte considera os emplacamentos realizados em 2025
No levantamento de carros chineses mais vendidos no Brasil em 2025, um veículo produzido pela Caoa Chery em Anápolis aparece como o mais comercializado, com 21.445 unidades emplacadas ao longo do ano.
O ranking é organizado pelo Autoesporte, que considera dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores no Brasil (Fenabrave) e números da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).
A lista inclui uma diversidade de fabricantes chinesas ou sino-brasileiras. O escopo é grande: vai desde marcas já firmadas no país até montadoras recém-chegadas ao mercado brasileiro. Elas parecem ter conquistado o público, assim como os veículos elétricos e híbridos fizeram.
Dados divulgados pelo Detran Goiás apontam: a frota que era de 2.470 automóveis em 2021 subiu para 16.953 unidades em 2025. O aumento foi de 586% em apenas quatro anos.
No país, o cenário se repete. A BYD, por exemplo, já ocupa a 7ª posição geral em licenciamentos feitos no Brasil entre janeiro e agosto deste ano. A Caoa Chery aparece em 11º lugar, e a GWM figura no 13º posto.
Confira a lista
O carro chinês mais vendido no Brasil em 2025 é o Caoa Chery Tiggo 7. Foram 21.445 unidades vendidas do modelo que é produzido na fábrica de Anápolis.
O SUV já havia se destacado antes: em 2024, foi eleito o melhor do país em custo-benefício. A escolha foi da revista Autoesporte, que considerava o preço de R$ 134.990. Na época, 150 modelos competiram pelo pódio.
O segundo destaque no levantamento é o BYD Dolphin Mini – que frequentemente é visto pelas ruas de Anápolis e Goiânia. Foram 19.516 unidades vendidas até agosto.
A GWM fecha o pódio, com 16.509 carros comercializados no modelo Haval H6. E a BYD volta a aparecer no 4º lugar, com 13.830 automóveis Song Pro.
Outros modelos da Caoa Chery figuram no ranking. O Tiggo 8, por exemplo, ocupa o 5º posto com 10.823 unidades vendidas. E o Tiggo 5X fica na 9ª posição, com 8.254 emplacamentos.
A BYD possui mais sete modelos no levantamento. A GWM tem três. A Jaecoo e a Omoda, marcas da Chery que chegaram a Goiás em agosto, têm um cada.
A lista ainda inclui três modelos da GAC (sexta maior produtora de veículos na China), dois da JAC (quinto maior fabricante de carros 100% elétricos no mundo) e um do Zeekr (fundada em março de 2021).
