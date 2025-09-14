Carro produzido pela Caoa Chery em Anápolis é o automóvel chinês mais vendido no Brasil

Levantamento da revista Autoesporte considera os emplacamentos realizados em 2025

Natália Sezil - 14 de setembro de 2025

Tiggo 7 PHEV 2025 se destaca pelo preço competitivo. (Foto: Divulgação/CAOA)

No levantamento de carros chineses mais vendidos no Brasil em 2025, um veículo produzido pela Caoa Chery em Anápolis aparece como o mais comercializado, com 21.445 unidades emplacadas ao longo do ano.

O ranking é organizado pelo Autoesporte, que considera dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores no Brasil (Fenabrave) e números da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

A lista inclui uma diversidade de fabricantes chinesas ou sino-brasileiras. O escopo é grande: vai desde marcas já firmadas no país até montadoras recém-chegadas ao mercado brasileiro. Elas parecem ter conquistado o público, assim como os veículos elétricos e híbridos fizeram.

Dados divulgados pelo Detran Goiás apontam: a frota que era de 2.470 automóveis em 2021 subiu para 16.953 unidades em 2025. O aumento foi de 586% em apenas quatro anos.

No país, o cenário se repete. A BYD, por exemplo, já ocupa a 7ª posição geral em licenciamentos feitos no Brasil entre janeiro e agosto deste ano. A Caoa Chery aparece em 11º lugar, e a GWM figura no 13º posto.

Confira a lista

O carro chinês mais vendido no Brasil em 2025 é o Caoa Chery Tiggo 7. Foram 21.445 unidades vendidas do modelo que é produzido na fábrica de Anápolis.

O SUV já havia se destacado antes: em 2024, foi eleito o melhor do país em custo-benefício. A escolha foi da revista Autoesporte, que considerava o preço de R$ 134.990. Na época, 150 modelos competiram pelo pódio.

O segundo destaque no levantamento é o BYD Dolphin Mini – que frequentemente é visto pelas ruas de Anápolis e Goiânia. Foram 19.516 unidades vendidas até agosto.

A GWM fecha o pódio, com 16.509 carros comercializados no modelo Haval H6. E a BYD volta a aparecer no 4º lugar, com 13.830 automóveis Song Pro.

Outros modelos da Caoa Chery figuram no ranking. O Tiggo 8, por exemplo, ocupa o 5º posto com 10.823 unidades vendidas. E o Tiggo 5X fica na 9ª posição, com 8.254 emplacamentos.

A BYD possui mais sete modelos no levantamento. A GWM tem três. A Jaecoo e a Omoda, marcas da Chery que chegaram a Goiás em agosto, têm um cada.

A lista ainda inclui três modelos da GAC (sexta maior produtora de veículos na China), dois da JAC (quinto maior fabricante de carros 100% elétricos no mundo) e um do Zeekr (fundada em março de 2021).

