Agora ficou mais fácil comprar carros topo de linha da CAOA Chery no Brasil

Preço em relação ao praticado inicialmente chega a R$ 20 mil de diferença

Natália Sezil - 30 de maio de 2025

Caoa Chery Tiggo 7 PHEV. (Foto: Divulgação)

Goianos que têm interesse em adquirir modelos topo de linha da CAOA Chery podem conseguir o carro dos sonhos mais fácil agora.

Isso porque a marca anunciou uma nova redução para dois SUVs: o Tiggo 7 PHEV e o Tiggo 8 PHEV, ambos importados da China.

A mudança já está valendo nas concessionárias e os descontos podem chegar a R$ 20 mil.

Lançados em fevereiro, ambos os modelos compartilham um conjunto híbrido plug-in, que conta com motor 1.5 turbo a gasolina e dois motores elétricos. A potência combinada chega a 317 cv.

O Tiggo 7 PHEV é o carro mais acessível entre os dois. O preço, que antes era de R$ 239.990, foi reduzido para R$ 219.990.

O Tiggo 8 PHEV, por sua vez, passou de R$ 279.990 para R$ 269.990.

Embora semelhantes em alguns pontos, os modelos da Caoa Chery também variam em outros. Porte, acabamento e lista de equipamentos são um exemplo.

Além disso, a autonomia elétrica se diferencia: as baterias de 19,27 kWh garantem até 63 km no Tiggo 7 e 54 km no Tiggo 8, segundo divulgado pela marca.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!