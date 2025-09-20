Márcio Corrêa fecha Centro Pop e anuncia nova unidade de saúde mental 24h em Anápolis

Prefeito disse que o modelo do local fomentava o crime e que novo centro vai priorizar recuperação e tratamento

Da Redação - 20 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), realizou neste sábado (20) o fechamento do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop).

No local, ele anunciou que será implantado um Centro de Referência em Saúde Mental, com funcionamento 24 horas, 20 leitos e atendimento feito por psiquiatras e médicos da rede municipal.

Conforme Márcio, que já havia comunicado durante a semana a intenção de fechar o espaço, a medida substitui uma “política pública equivocada” por uma abordagem voltada à recuperação e ao tratamento de pessoas.

“Nós vamos tratar o cidadão, buscar todas as ferramentas possíveis para trazer transformação para essas pessoas”, afirmou.

A decisão, de acordo com o prefeito, foi tomada após reclamações de moradores e comerciantes da região central, além de registros de furtos e roubos.

Ele também diz que a Administração Municipal possui o cadastro dos assistidos e que a maioria deles teria passagens pela polícia.

Questionado sobre a ação do Ministério Público de Goiás (MPGO) contra o fechamento do Centro Pop, Márcio disse que a Procuradoria-Geral do Município prestará todos os esclarecimentos necessários.

Por fim, informou que as pessoas em situação de rua continuarão a receber alimentação, agasalhos e encaminhamento pela rede de proteção social.

“Não vamos deixar de ter o papel social, mas com políticas que de fato tragam transformação”, concluiu.

