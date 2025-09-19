Escola se une em oração após estudante morrer eletrocutado em Anápolis: “luto”
Prefeito Márcio Corrêa também compartilhou registro com a criança, que tinha apenas 10 anos
O falecimento de uma criança, de 10 anos, após sofrer um choque elétrico em Anápolis causou grande comoção nesta sexta-feira (19).
João Victor andava com um amigo quando pisou em um fio energizado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
A Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva, onde ele estudava, no Jardim Gonçalves, se uniu em oração e compartilhou da tristeza.
“Com imensa tristeza comunicamos o falecimento do nosso estudante João Victor do 4º ano B matutino”, escreveu, em nota de pesar.
“Nos solidarizamos com a família neste momento de dor, pedindo a Deus que traga conforto e força para superar essa perda. A Escola Rosevir se une em oração e sentimentos”.
O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), também lamentou a fatalidade. Ele publicou uma foto nas redes sociais onde aparece ao lado da criança.
“Em meu nome e de toda a Administração Municipal, manifesto profundo pesar pelo falecimento do nosso estudante João Victor, de 10 anos.”
“Tive a alegria de encontrá-lo no início do mês, durante a abertura da Semana da Pátria, e neste momento de dor, me solidarizo com a família, colegas e toda a comunidade escolar, pedindo a Deus que conforte seus corações”, finalizou.
Moradores da cidade também se solidarizaram e cobraram o conserto dos fios arrebentados em Anápolis.
O Grupo de Investigação de Homicídios ainda apura a quem pertenciam os cabos que causaram o acidente.
