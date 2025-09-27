Juventus x Atalanta: onde assistir ao vivo neste sábado (27) e escalação completa

Jogo será disputado no Allianz Stadium, em Turim, e coloca frente a frente duas equipes que brigam nas primeiras posições da tabela

Juventus está de olho na liderança da competição. (Foto: Reprodução/Instagram)

Juventus e Atalanta se enfrentam neste sábado (27), às 13h (de Brasília), pela 5ª rodada da Serie A.

O jogo será disputado no Allianz Stadium, em Turim, e coloca frente a frente duas equipes que brigam nas primeiras posições da tabela.

Onde assistir Juventus x Atalanta ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo no CazéTV (YouTube) e na plataforma Disney+ (streaming).

Como chega a Juventus

A Juventus ocupa a vice-liderança do Campeonato Italiano com 10 pontos em quatro jogos. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Hellas Verona e perdeu a chance de assumir a ponta, hoje ocupada pelo Napoli. O técnico Massimiliano Allegri aposta na solidez defensiva e na boa fase de Vlahović para buscar mais uma vitória.

Como chega a Atalanta

A Atalanta soma oito pontos e aparece na 5ª colocação. O time de Gian Piero Gasperini vem embalado após vencer o Torino por 3 a 0, mostrando força ofensiva e consistência. Jovens e dinâmicos, os jogadores de Bérgamo querem surpreender em Turim e encostar nos líderes.

Ficha técnica: Juventus x Atalanta

  • Competição: Campeonato Italiano 2025/26 – 5ª rodada
  • Data: sábado, 27 de setembro de 2025
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Local: Allianz Stadium, Turim (ITA)
  • Transmissão: CazéTV (YouTube) e Disney+

Prováveis escalações

Juventus
Di Gregorio; Kalulu, Gatti e Kelly; João Mário, Locatelli, Thuram e Cambiaso; Francisco Conceição e Yildiz; Vlahović.
Técnico: Massimiliano Allegri.

Atalanta
Carnesecchi; Odilon, Hien e Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pašalić e Zalewski; Samardžić e Sulemana; Krstović.
Técnico: Gian Piero Gasperini.

