“Time pipoqueiro”: muros do Morumbis são pichados pela torcida do São Paulo após eliminação da Libertadores

Protestos cobraram diretoria e jogadores depois da derrota para a LDU nas quartas de final

Pedro Ribeiro - 27 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ X/ arqtricolor)

A eliminação do São Paulo da Copa Libertadores gerou uma onda de revolta entre os torcedores.

Após perder por 1 a 0 para a LDU, no Morumbis, e encerrar o sonho continental de 2025, o Tricolor viu sua própria casa virar palco de protestos.

Na noite de quinta-feira (25), frases de descontentamento tomaram os muros do estádio.

Entre elas, uma ganhou destaque especial: “time pipoqueiro”, em referência direta ao desempenho considerado abaixo das expectativas.

A bronca não se limitou ao que aconteceu dentro de campo. O presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte também se tornaram alvos, com pichações pedindo a saída de ambos.

Mensagens como “Fora Casares” e “Fora Belmonte” reforçaram a cobrança da torcida organizada sobre a cúpula são-paulina.

Durante a própria partida contra a LDU, os cânticos já denunciavam insatisfação. Ao fim do jogo, o clima se intensificou e os protestos se estenderam à parte externa do Morumbis.

Elenco pressionado após novo fracasso

Os jogadores também não escaparam das críticas. O atacante Luciano foi um dos mais visados. Enquanto deixava o gramado, ouviu ofensas e cobranças diretas de torcedores.

Portanto, em entrevista depois da eliminação, ele reconheceu a legitimidade da reação: “Justas (as vaias), porque a expectativa era enorme, nós também tínhamos, eles lotaram o estádio, apoiaram e têm toda a razão em vaiar”.

Afinal, a fala acabou refletindo o próprio sentimento dentro do elenco: a frustração de ver mais uma chance de título internacional escapar.

Histórico de decepções aumenta pressão

A queda para a LDU reacendeu uma ferida antiga. O São Paulo já havia sido eliminado pelo mesmo rival equatoriano em outras oportunidades, reforçando a fama de dificuldade em decisões continentais.

Afinal, para muitos torcedores, o rótulo de “time pipoqueiro” não surgiu por acaso, mas como um reflexo das últimas campanhas em torneios eliminatórios, em que o clube não conseguiu repetir a tradição vencedora de outros tempos.

Próximos desafios no Brasileirão

Com o sonho da Libertadores interrompido, resta ao Tricolor tentar reagir no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será já na segunda-feira (29), contra o Ceará, novamente no Morumbis, pela 25ª rodada da competição.

A partida deve ocorrer em clima de tensão, com a diretoria pressionada, os jogadores cobrados e a torcida dividida entre apoiar e continuar protestando.

Morumbis como palco da crise

Mais do que um resultado, a eliminação expôs um momento delicado do São Paulo. O estádio que já foi sinônimo de conquistas se transformou em mural de cobranças.

Contudo, as pichações no Morumbis simbolizam não apenas uma derrota, mas o acúmulo de frustrações de uma torcida acostumada com a glória e hoje mergulhada em impaciência.

