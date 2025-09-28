Caixa Econômica Federal suspende linha de financiamento de imóveis, alertam corretores

Produto atrelado à poupança deve voltar reformulado em dezembro, com taxas mais altas e novo formato de contratação

Pedro Ribeiro - 28 de setembro de 2025

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal decidiu suspender a linha de crédito imobiliário com juros ligados à poupança. A medida surpreendeu o setor, mas, segundo corretores, não deve durar muito tempo.

A expectativa é que o produto volte em dezembro, reformulado e com um novo nome: Poupança+, trazendo taxas na faixa de 12% a 13%.

Na versão anterior, a linha oferecia taxa de 10,39%, mas, na prática, os reajustes sobre prestações e saldo devedor elevavam o custo final para algo próximo de 12%. Esse detalhe acabou afastando clientes, que preferiram outras modalidades.

Além disso, o mercado sofre com a perda de força da poupança como fonte de recursos para o crédito habitacional. Em 2024, a participação da caderneta no funding caiu para 32%, reflexo dos saques. A escassez de verba pesou na decisão da Caixa e é um dos motivos da reformulação.

Paralelamente, a modalidade corrigida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) também está em revisão. O Banco Central avalia mudanças na forma de amortização, para reduzir o impacto da inflação sobre as parcelas e tornar o financiamento mais atraente ao consumidor.

Hoje, o foco da Caixa está no SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), que cobra taxa de 11,29%. Houve também alteração nos valores mínimos de financiamento: agora, são R$ 100 mil para compra de imóveis e R$ 150 mil para construções, contra os R$ 50 mil exigidos antes.

Corretores acreditam que o retorno das linhas ocorrerá já com recursos garantidos, o que daria maior segurança ao mercado.

Os profissionais também acompanham as discussões sobre o novo programa habitacional anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prometido como “infinitamente maior” que o Minha Casa, Minha Vida. O desenho desse projeto está sendo negociado entre o governo, o Banco Central e a própria Caixa.

