Placa colocada em hamburgueria de Goiânia chama atenção de clientes

Inaugurado em 2018, local oferece hambúrgueres artesanais de variados tipos

Gabriella Pinheiro - 29 de setembro de 2025

Placa registrada Portal 6. (Foto: Gabriella Pinheiro/ Portal 6) )

A hamburgueria 597 Burger (@597burger), em Goiânia, não só tem feito sucesso e atraído clientes de diferentes lugares, como também chamou a atenção de consumidores por um cartaz fixado dentro do local.

Em uma imagem registrada pelo Portal 6, é mostrada uma placa de cor amarela com os dizeres: “Perigo, afaste-se”. No entanto, o que realmente se destaca é a continuação.

“Só tem doido aqui!”, completa o anúncio feito pela própria direção.

Localizado na Avenida Mangalô, no Setor Morada do Sol, o ambiente foi inaugurado em 2018 e é especializado em oferecer hambúrgueres artesanais de variados tipos.

Por lá, ainda é possível adquirir aperitivos como batatas, chopes, anéis de cebola, milk-shakes, refrigerantes, entre outros.

