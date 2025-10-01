Com três cidades entre as mais quentes e secas do Brasil, Goiás entra em estado de alerta
Cenário aumenta a chance de incêndios e também representa risco direto à saúde, podendo causar problemas respiratórios, irritação nos olhos e dores de cabeça
O calor extremo e a baixa umidade colocaram Goiás em alerta nesta terça-feira (30).
De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), três cidades goianas figuraram entre os extremos nacionais de temperatura e umidade, evidenciando o risco climático que atinge o estado.
No Norte Goiano, São Miguel do Araguaia registrou 40,8°C, a terceira temperatura mais alta do Brasil no dia.
Já no ranking da umidade relativa do ar, Goianésia apareceu em primeiro lugar no país, com apenas 8%, e Aragarças ficou em terceiro, com 9%.
O mapa divulgado pelo Inmet mostra que grande parte de Goiás está inserida em área considerada de grande perigo, com índices abaixo de 12% de umidade.
Esse cenário aumenta a chance de incêndios florestais e também representa risco direto à saúde da população, podendo causar problemas respiratórios, irritação nos olhos e dores de cabeça.
Recomendações à população
Para reduzir os efeitos da seca, o Inmet recomenda:
- Beber bastante líquido;
- Evitar exposição ao sol nos horários de maior calor;
- Usar hidratantes na pele e umidificar os ambientes;
- Reduzir o consumo de café e bebidas alcoólicas, que aumentam a desidratação.
Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
