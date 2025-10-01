Com três cidades entre as mais quentes e secas do Brasil, Goiás entra em estado de alerta

Cenário aumenta a chance de incêndios e também representa risco direto à saúde, podendo causar problemas respiratórios, irritação nos olhos e dores de cabeça

Isabella Valverde - 01 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Arquivo/Tânia Rego/Agência Brasil)

O calor extremo e a baixa umidade colocaram Goiás em alerta nesta terça-feira (30).

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), três cidades goianas figuraram entre os extremos nacionais de temperatura e umidade, evidenciando o risco climático que atinge o estado.

No Norte Goiano, São Miguel do Araguaia registrou 40,8°C, a terceira temperatura mais alta do Brasil no dia.

Já no ranking da umidade relativa do ar, Goianésia apareceu em primeiro lugar no país, com apenas 8%, e Aragarças ficou em terceiro, com 9%.

O mapa divulgado pelo Inmet mostra que grande parte de Goiás está inserida em área considerada de grande perigo, com índices abaixo de 12% de umidade.

Esse cenário aumenta a chance de incêndios florestais e também representa risco direto à saúde da população, podendo causar problemas respiratórios, irritação nos olhos e dores de cabeça.

Recomendações à população

Para reduzir os efeitos da seca, o Inmet recomenda:

Beber bastante líquido;

Evitar exposição ao sol nos horários de maior calor;

Usar hidratantes na pele e umidificar os ambientes;

Reduzir o consumo de café e bebidas alcoólicas, que aumentam a desidratação.

Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

