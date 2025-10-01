Últimos dias para se inscrever em concurso público com salários de até R$ 6,2 mil

As inscrições devem ser feitas online, com taxas entre R$ 160 e R$ 220 a depender do cargo escolhido

Davi Galvão - 01 de outubro de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

As inscrições para o concurso público da Agência de Fomento de Goiás estão na reta final e se encerram na próxima terça-feira (07).

O certame oferece vagas de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.973 a R$ 6.225 para jornada de 30 horas semanais.

De acordo com o edital, as oportunidades são para Escriturário (13 vagas), Analista de Desenvolvimento Direito (2 vagas), Analista de Desenvolvimento Contador (2 vagas), Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Civil (1 vaga) e Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Agrônomo (1 vaga).

Segundo a retificação publicada, houve alteração no conteúdo programático da função de Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Civil.

As inscrições devem ser feitas online, com taxas entre R$ 160 e R$ 220.

A seleção será composta por prova objetiva e discursiva, marcadas para o dia 26 de outubro. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso público.

