Últimos dias para se inscrever em concurso público com salários de até R$ 6,2 mil

As inscrições devem ser feitas online, com taxas entre R$ 160 e R$ 220 a depender do cargo escolhido

Davi Galvão Davi Galvão -
Concurso público que não teve ninguém aprovado: professor classifica processo como “inacreditável” processo seletivo MPGO
Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

As inscrições para o concurso público da Agência de Fomento de Goiás estão na reta final e se encerram na próxima terça-feira (07).

O certame oferece vagas de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.973 a R$ 6.225 para jornada de 30 horas semanais.

De acordo com o edital, as oportunidades são para Escriturário (13 vagas), Analista de Desenvolvimento Direito (2 vagas), Analista de Desenvolvimento Contador (2 vagas), Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Civil (1 vaga) e Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Agrônomo (1 vaga).

Leia também

Segundo a retificação publicada, houve alteração no conteúdo programático da função de Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Civil.

As inscrições devem ser feitas online, com taxas entre R$ 160 e R$ 220.

A seleção será composta por prova objetiva e discursiva, marcadas para o dia 26 de outubro. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso público.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias