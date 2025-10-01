Últimos dias para se inscrever em concurso público com salários de até R$ 6,2 mil
As inscrições devem ser feitas online, com taxas entre R$ 160 e R$ 220 a depender do cargo escolhido
As inscrições para o concurso público da Agência de Fomento de Goiás estão na reta final e se encerram na próxima terça-feira (07).
O certame oferece vagas de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.973 a R$ 6.225 para jornada de 30 horas semanais.
De acordo com o edital, as oportunidades são para Escriturário (13 vagas), Analista de Desenvolvimento Direito (2 vagas), Analista de Desenvolvimento Contador (2 vagas), Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Civil (1 vaga) e Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Agrônomo (1 vaga).
Segundo a retificação publicada, houve alteração no conteúdo programático da função de Analista de Desenvolvimento – Engenheiro Civil.
As inscrições devem ser feitas online, com taxas entre R$ 160 e R$ 220.
A seleção será composta por prova objetiva e discursiva, marcadas para o dia 26 de outubro. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso público.
