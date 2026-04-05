Novo radar não mede só velocidade: também enxerga o que motoristas fazem dentro do carro

Sistemas de radar com inteligência artificial já flagram uso de celular e falta de cinto em rodovias brasileiras

Gustavo de Souza - 05 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube)

O motorista que ainda associa fiscalização eletrônica por radar apenas ao excesso de velocidade já pode estar desatualizado. Em rodovias brasileiras, câmeras com inteligência artificial ampliaram o alcance do monitoramento e passaram a identificar também comportamentos dentro dos veículos, como uso de celular ao volante e ausência do cinto de segurança.

A mudança reposiciona o papel dos equipamentos nas estradas. Mais do que registrar a velocidade, os novos sistemas observam condutas que colocam em risco não só quem dirige, mas todos os ocupantes do veículo.

Em trechos sob concessão no interior de São Paulo, como na região de Ribeirão Preto, o videomonitoramento com inteligência artificial já faz parte da rotina da fiscalização.

Dados divulgados pela concessionária Arteris ViaPaulista à imprensa apontam que, em cinco meses, mais de 20 mil infrações foram identificadas, sendo cerca de 17 mil por falta do cinto de segurança.

O sistema funciona como uma triagem tecnológica. As câmeras captam as imagens, a inteligência artificial aponta possíveis irregularidades e, depois disso, a validação da autuação passa pela análise de um agente ou autoridade responsável.

O avanço desse tipo de fiscalização acompanha o que a legislação de trânsito já prevê. Segurar ou manusear o celular enquanto dirige é infração gravíssima, enquanto deixar de usar o cinto de segurança configura infração grave.

Na prática, a tecnologia reforça a vigilância sobre condutas recorrentes e perigosas. Em vez de se limitar ao controle da velocidade, o monitoramento eletrônico passa a atuar também sobre hábitos que elevam o risco de acidentes e agravam suas consequências.

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