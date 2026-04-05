Motorista diz que bebeu e ‘confundiu pedais’ ao atropelar e matar crianças

Demóstenes guiava um Hyundai Creta, que atingiu e matou os irmãos Izaias e Sophya, de 6 e 10 anos

Folhapress - 05 de abril de 2026

Testemunhas disseram que atropelador tentou fugir, mas foi contido pelas pessoas que estavam no local. (Foto: Reprodução)

JOÃO JOSÉ OLIVEIRA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O motorista que atropelou e matou duas crianças que brincavam numa calçada em Diadema (SP), nesta sexta-feira (03), admitiu que bebeu antes de dirigir e que se atrapalhou com os pedais do veículo, segundo informações do Boletim de Ocorrência do 3º Distrito Policial de Diadema.

Motorista que atropelou e matou duas crianças em São Paulo disse que bebeu. O aposentado Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, admitiu em depoimento no 3º Distrito Policial de Diadema que bebeu uma lata de cerveja na manhã de sexta.

Homem disse que se atrapalhou com pedais. O aposentado contou que se atrapalhou com os pedais, colocou a marcha no ‘drive’ (que faz o carro andar) e que, neste momento, o acelerador emperrou. A partir daí, disse que não conseguiu frear o veículo nem evitar a colisão.

Demóstenes guiava um Hyundai Creta, que atingiu e matou os irmãos Izaias e Sophya, de 6 e 10 anos. As duas crianças estavam em uma calçada, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, na tarde da última sexta-feira. Além delas, outras duas crianças ficaram feridas.

Exame no IML de Santo André constatou que motorista estava embriagado. Ele foi indiciado por homicídio e lesão corporal dolosos. Após audiência de custódia na manhã de ontem, ele segue detido na carceragem da delegacia. Preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva.

Testemunhas disseram que atropelador tentou fugir. O aposentado foi contido pelas pessoas que estavam no local.

Família fará sepultamento em Alagoas. Em postagem no perfil do Instagram, a mãe das crianças informou que o velório foi encerrado às 10h30 deste domingo, para seguir com o traslado dos corpos para a cidade de Taquarana. Os custos da viagem até o Nordeste foram cobertos por meio de uma vaquinha organizada por moradores e com a ajuda da prefeitura do município alagoano.

Velório aconteceu em templo da Assembleia de Deus, em Diadema. A cerimônia foi realizada ao longo da noite de ontem e durante a madrugada de hoje.

Festa da Páscoa marcada para acontecer na comunidade foi cancelada. “Hoje é dia de silêncio, respeito e união. Contamos com a compreensão de todos”, afirmou o projeto social Favela da Torre, em publicação no Instagram. Presidente da organização, Queto Santos, disse que este momento é de apoio e solidariedade à família, que está atravessando um momento muito difícil e triste.

Comunidade planeja homenagem na semana que vem e pretende cobrar por justiça. “A gente vai fazer essa homenagem para a família em memória dessas crianças”, disse Santos.

“Estamos organizando não só uma homenagem, mas uma passeata, uma manifestação pacífica, em conjunto aqui com as lideranças da nossa comunidade. Vamos depois sentar com a família para conversar sobre isso, para que isso não passe impune”, disse.

Duas crianças estão hospitalizadas ainda. Ambas também foram atingidas pelo veículo do motorista bêbado. Uma dela vai passar por cirurgia em uma das pernas, disse Santos.

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