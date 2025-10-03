Brasileiros que moram sozinhos e estão desempregados têm direito a benefício do Governo

Esse grupo, denominado família unipessoal, tem direito ao benefício caso atenda aos requisitos do programa

Pedro Ribeiro - 03 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O benefício do Governo é um suporte essencial para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil.

Em 2025, as regras do Bolsa Família foram ajustadas para ampliar a transparência e garantir que quem realmente precisa receba o auxílio.

Mas surge a dúvida: quem mora sozinho pode ter direito? A resposta é sim, desde que cumpra critérios específicos estabelecidos pela legislação.

Quem vive em uma casa unipessoal tem direito ao benefício do Governo, assim como famílias maiores.

Para isso, a pessoa precisa comprovar que mora sozinha e possui renda de até R$ 218,00 por mês.

Desde março de 2025, tornou-se obrigatória a entrevista domiciliar para validar os cadastros de famílias unipessoais, com exceção de indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua.

Qual é o valor pago pelo benefício

O valor mínimo do Bolsa Família em 2025 é de R$ 600,00, garantido inclusive para quem mora sozinho.

Além disso, se a renda per capita ficar abaixo de R$ 142,00, o Governo complementa o valor para alcançar esse limite.

Já a Regra de Proteção permite que pessoas cuja renda ultrapasse R$ 218,00, mas fique abaixo de meio salário mínimo (R$ 759,00 em 2025), continuem recebendo 50% do auxílio por até dois anos.

Como solicitar o benefício do Governo

Para receber, o primeiro passo é estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e manter os dados atualizados.

Em seguida, será preciso passar pela entrevista domiciliar, que confirma a condição de quem vive sozinho.

A documentação obrigatória inclui RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e comprovantes de renda.

Acompanhando o calendário de pagamentos, o cidadão pode verificar a liberação do auxílio pelo aplicativo Bolsa Família, Caixa Tem ou em agências da Caixa Econômica Federal.

A importância do CadÚnico

O CadÚnico é a porta de entrada para o Bolsa Família e outros programas sociais. É nele que o Governo cruza informações para definir quem realmente tem direito ao benefício.

No caso de quem mora sozinho, é indispensável informar essa condição no cadastro e atualizá-lo sempre que houver mudanças.

O prazo de renovação é de 24 meses, mesmo que os dados permaneçam iguais.

O que mudou em 2025

As novas regras aumentaram a segurança do processo e diminuíram fraudes.

A entrevista domiciliar para famílias unipessoais tornou-se obrigatória, o que garante que apenas quem realmente vive sozinho receba o auxílio.

Isso reforça a importância de manter toda a documentação em dia e buscar apoio nos CRAS sempre que necessário.

