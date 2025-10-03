Justiça decide que empresa em Inhumas pagará preço alto por omissão após funcionária denunciar situação grave

Segundo testemunha, caso era de conhecimento do estabelecimento, mas nenhuma medida foi tomada

Gabriella Pinheiro - 03 de outubro de 2025

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia (Foto: Google)

A Justiça de Goiás condenou uma lanchonete de Inhumas ao pagamento de indenização por danos morais e reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho de uma funcionária que sofreu assédio sexual no ambiente profissional.

A decisão foi proferida pela juíza Rosana Rabello Padovani Messias, que destacou a omissão do estabelecimento diante da denúncia feita pela empregada, o que violou a dignidade e integridade física dela. A conduta configura falta grave por parte do empregador, autorizando o rompimento contratual em desfavor do comércio.

Uma testemunha relatou que o assédio era de conhecimento da empresa, mas que nenhuma providência foi adotada. A magistrada ainda ressaltou que a falta de ações para coibir a conduta afronta “princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho”.

Na defesa, a lanchonete negou a prática de ato ilícito e o assédio sexual, além de alegar não haver elementos que justificassem a rescisão indireta, pedindo a improcedência dos pedidos da trabalhadora.

Na sentença, a juíza reconheceu a rescisão indireta, declarou o vínculo de emprego entre abril e setembro de 2023 e determinou a anotação da CTPS, a regularização dos depósitos de FGTS e o pagamento de verbas rescisórias, horas extras, reflexos em férias, 13º salário e FGTS, adicional de insalubridade em grau máximo (40%), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil, em razão dos abalos psicológicos sofridos.

