Filme sobre disco de Taylor Swift lidera bilheterias nos Estados Unidos

Na sexta, longa arrecadou US$ 15,8 milhões, firmando-se como líder nas bilheterias dos Estados Unidos

Folhapress - 04 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Taylor Swift não está colhendo bons resultados apenas com o lançamento de “The Life of a Showgirl”, seu novo disco. A cantora também está tendo sucesso com “The Official Release Party of a Show Girl”, filme que celebra o novo projeto com imagens de bastidor.

Nesta sexta, o longa arrecadou US$ 15,8 milhões, firmando-se como líder nas bilheterias dos Estados Unidos. Em segundo lugar, aparece

“Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson. “Coração de Lutador”, estrelado por Dwayne Johnson e Emily Blunt, vem logo depois, na terceira posição.

“The Life of a Showgirl”, 12º álbum de estúdio de Taylor Swift, foi lançado na madrugada desta sexta-feira. O disco estreou em primeiro lugar no Apple Music e se tornou o álbum mais pré-salvo no Spotify, superando “The Tortured Poets Department”, o último da cantora. Na mesma plataforma, ele também se tornou o álbum mais ouvido em um único dia de 2025, em apenas 11 horas.

A crítica recebeu o disco de forma mista. A Variety, importante revista de entretenimento dos Estados Unidos, disse que “The Life of a Showgirl” é um “álbum de alegria contagiante”. Já o jornal inglês The Guardian deu duas estrelas para o disco, que afirmou ser “fraco em melodias”.

Enquanto a agência de notícias Reuters avalia que “The Life of a Showgirl” apresenta “um fenômeno pop no auge de seu poder”, a revista musical NME disse que se trata de um “raro erro” de Swift, com letras constrangedoras.