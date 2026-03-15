Parque Mutirama receberá festival gastronômico com mais de 50 chefs renomados e entrada solidária

Evento ocorrerá em dois finais de semana de maio, com aulas-show, degustações e apresentações culturais

Ícaro Gonçalves - 15 de março de 2026

Em 2026, o festival será promovido no Parque Mutirama (Foto: Divulgação/Fecomércio-GO)

Mais de 50 chefs consagrados devem desembarcar em Goiânia para o festival Goiás Gastronomia 2026, evento de culinária goiana que nesse ano ocorrerá em dois finais de semana, de 07 a 10 e de 14 a 17 de maio, no Parque Mutirama.

Os visitantes podem esperar a presença dos renomados João Diamante, Carlos Bertolazzi, Janaína Torres, Babi Frazão e Emmanuel Bassoleil, entre outros, além da exposição de 60 produtores artesanais e mais de 40 apresentações culturais.

O festival é promovido pelo Senac Goiás, por meio da Fecomércio Goiás e do Sesc Goiás, e nesse ano terá o tema “Goiás, a Mesa do Futuro: Raízes e Releituras”. Toda a programação celebra a diversidade e a criatividade da culinária do estado.

Outras atrações confirmadas são a presença do Mesa ao Vivo e das atividades do Goiás Queijo e Vinho.

Durante o festival, o público poderá participar de aulas-show e degustações gratuitas, e também conhecer produtos regionais e experiências que valorizam a identidade goiana.

Para o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro, o festival reforça o papel da gastronomia como setor que impulsiona o desenvolvimento econômico e a valorização cultural.

“O Goiás Gastronomia é um movimento que conecta produtores, chefs, empreendedores e o público em torno da nossa identidade culinária”, afirma.

Segundo a instituição, o evento também marcará a reabertura oficial do parque Mutirama, um dos principais espaços de lazer da capital.

Os ingressos serão solidários, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao programa Sesc Mesa Brasil.

Toda programação conta com apoio da apoio da Prefeitura de Goiânia, do Governo de Goiás, do Conselho Empresarial de Turismo da Fecomércio Goiás e do Sebrae.

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