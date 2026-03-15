Festival de Tordesilhas celebra gastronomia, cultura e herança histórica em cidade de Goiás

Primeira edição, que relembra tradições antigas, tem entrada gratuita

Natália Sezil - 15 de março de 2026

Distrito de Olhos d’Água fica no município de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. (Foto: Divulgação)

Goianos que estão atrás de um festival para comemorar história, gastronomia e cultura conseguem marcar na agenda o próximo domingo (15). É quando acontece o 1º Festival de Tordesilhas, sediado no distrito de Olhos d’Água, na cidade de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

A programação começa às 11h e segue até 18h na Praça Santo Antônio. A proposta, apresentada já no nome, é celebrar simbolicamente a Linha de Tordesilhas, fronteira imaginária definida em 1494 que dividia os territórios mundiais entre o que pertenceria aos impérios português e espanhol.

De acordo com estudos históricos, o traçado passaria justamente por onde hoje está o distrito, em frente a um bar museu. Diante disso, o Governo de Goiás quer comemorar essa herança histórica.

O evento, que tem entrada gratuita, conta com apoio institucional das embaixadas dos dois países ibéricos: Portugal e Espanha. A ideia é relembrar as tradições das duas nações.

Por isso, o festival deve contar com pratos típicos da Península Ibérica, como paella e doces tradicionais. Apresentações de música e dança também entram na lista.

A programação também conta com um espaço destinado à exposição de artesanato regional, valorizando a produção local e reforçando o potencial turístico de Olhos d’Água.

Para o prefeito de Alexânia, Warley Gouveia (Podemos), o lugar “já é conhecido pelo seu charme e pela preservação da história local. O festival reforça essa identidade e abre as portas para que mais pessoas conheçam o distrito, sua cultura e a história que passa por aqui”, diz.

Linha de Tordesilhas

A passagem da fronteira imaginária foi identificada nas pesquisas do historiador Paulo Bertran, que escreveu o livro “História da Terra e do Homem no Planalto Central”. Usando referências da geografia e da cartografia, ele calculou as coordenadas aproximadas que estariam no interior do Brasil.

A partir daí, o pesquisador Bismarque Villa Real analisou mapas e observações de campo, indicando que a rota passaria por Olhos d’Água e outros 18 municípios goianos.

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