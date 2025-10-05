Técnico ensina fazer a limpeza mensal da máquina de lavar que evita defeitos

Manutenção simples, recomendada pelos fabricantes, ajuda a prolongar a vida útil do eletrodoméstico e prevenir problemas comuns

Gabriel Yuri Souto - 05 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube)

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrou o passo a passo de uma limpeza essencial que muitos consumidores ainda ignoram, mas que é recomendada pelos fabricantes: a higienização mensal da máquina de lavar.

Segundo o técnico responsável pelo conteúdo, o procedimento é mais fácil do que parece e faz toda a diferença no desempenho do equipamento.

A rotina deve ser feita uma vez por mês, exatamente como consta nos manuais das principais marcas, para evitar o acúmulo de resíduos e prevenir defeitos internos.

Passo a passo da limpeza

O processo começa com a máquina desligada. Depois, basta seguir estas etapas:

Ajustar o nível: coloque a máquina no nível máximo de água;

Selecionar o ciclo: escolha a opção de “limpeza do cesto” (ou “ciclo de higienização”, dependendo do modelo);

Adicionar produtos: aplique em boa quantidade por toda a superfície interna e, em seguida, adicione água sanitária;

Iniciar o ciclo e deixar a máquina concluir todo o processo.

De acordo com o especialista, essa higienização simples remove resíduos de sabão, gordura e sujeira invisível, evitando mau cheiro, manchas nas roupas e até falhas mecânicas que costumam surgir com o uso contínuo.

