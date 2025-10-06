Incêndio na Chapada dos Veadeiros já destruiu vegetação equivalente a 29% do território de Anápolis

Fogo avança em Cavalcante e devastação cresce exponencialmente em apenas cinco dias

Samuel Leão - 06 de outubro de 2025

Incêndio ocorre na Chapada dos Veadeiros. (Foto: Divulgação)

Após mais de uma semana, um incêndio que corre pela Chapada dos Veadeiros já consumiu milhares de hectares e preocupa tanto moradores quanto ambientalistas. A devastação, que atinge principalmente a região do povoado da Rocinha, Fazenda Mato Verde e Fazenda Brejo, no município de Cavalcante, já destruiu aproximadamente 27 mil hectares.

Para se ter uma dimensão do impacto, essa área equivale a 29% do território total de Anápolis, que possui 918,3 km², enquanto cada hectare tem uma metragem de 10 mil metros quadrados (m²).

Com início registrado no dia 28 de setembro, até o dia 1º de outubro o incêndio já havia devastado cerca de 2 mil hectares, e o Portal 6 chegou a noticiar o cenário inicial.

Após se passar um curto período de apenas 5 dias, a área queimada multiplicou-se por mais de 13 vezes, em um contexto de serras com relevos que dificultam o acesso de brigadistas aos focos de chamas.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás permanecem em ação contínua e, embora a maior parte do incêndio esteja sob controle, focos ativos persistem, exigindo monitoramento e combate ininterruptos. Também trabalham no local as brigadas Brivac, ICMBio, Brigada de São Jorge e Prevfogo.

A área protegida da região, que totaliza cerca de 50 mil hectares, está sob risco iminente, com potencial ameaça a residências e à fauna local. As estratégias de combate incluem a construção de aceiros, o enfrentamento direto às chamas, o rescaldo e o monitoramento constante.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!