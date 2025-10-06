Potencialize o chuveiro da sua casa que está saindo pouca água com este truque ensinado por técnico

Esse problema é muito comum em casas e apartamentos, especialmente em locais com pressão de água baixa ou com encanamentos antigos

06 de outubro de 2025

Quando o chuveiro começa a sair pouca água, o banho deixa de ser relaxante e vira uma dor de cabeça.

Mas, antes de pensar em trocar o aparelho, saiba que existe um truque simples, ensinado por técnicos, que pode fazer o chuveiro voltar a funcionar com toda a força — e sem gastar quase nada.

Antes de aplicar o truque, é importante entender o que faz o chuveiro perder força.

Na maioria dos casos, o problema está no acúmulo de sujeira e minerais nos pequenos furos do espalhador.

Com o tempo, resíduos de cálcio, ferrugem e areia acabam bloqueando a saída da água, diminuindo a pressão e o volume.

Outra causa comum é o redutor de vazão — uma peça instalada na rosca de entrada de água que serve para economizar, mas que muitas vezes prejudica o desempenho do chuveiro, especialmente em regiões onde a pressão já é naturalmente baixa.

O truque ensinado por técnicos

O truque é simples e pode ser feito em casa, sem ferramentas especiais.

Basta retirar o chuveiro do suporte e deixá-lo de molho em uma mistura de vinagre branco com água quente por cerca de 30 minutos.

Esse processo ajuda a dissolver os resíduos minerais que obstruem os bicos do espalhador.

Depois, com uma escova de dentes velha, esfregue delicadamente os furinhos para remover qualquer sujeira restante.

Enxágue bem e reinstale o chuveiro. O resultado é imediato: o fluxo de água volta a ser forte e constante, quase como se o chuveiro fosse novo.

Dica extra para quem tem pouca pressão em casa

Se mesmo depois da limpeza o problema persistir, pode ser que o encanamento esteja com pressão insuficiente.

Nesse caso, o técnico recomenda retirar o redutor de vazão, que normalmente fica dentro da entrada de água do chuveiro. É só desrosquear o aparelho, puxar o anel de borracha com cuidado e remover a pequena peça de plástico.

Ao recolocar o chuveiro, você vai notar uma diferença considerável na força do jato.

Mas atenção: se o seu bairro tem fornecimento de água muito forte, evite retirar o redutor para não causar desperdício ou danos ao aparelho.

Manutenção simples que faz diferença

Para evitar que o chuveiro volte a entupir, é importante realizar essa limpeza a cada dois ou três meses.

Além disso, se possível, instale um pequeno filtro de água na entrada do registro do banheiro. Ele ajuda a segurar impurezas e prolonga a vida útil do chuveiro.

Essa manutenção simples, que leva poucos minutos, é capaz de melhorar muito o conforto do banho, além de economizar dinheiro que seria gasto com um aparelho novo.

