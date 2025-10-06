Trabalhadores terão direito a extra de mais de R$ 300 a partir de janeiro de 2026

Medida vai garantir um alívio mensal direto no bolso dos brasileiros

Gabriel Yuri Souto - 06 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A reforma do Imposto de Renda, aprovada pela Câmara dos Deputados, promete colocar mais de R$ 300 extras por mês no bolso de milhões de trabalhadores a partir de janeiro de 2026.

O ganho vem com a ampliação da faixa de isenção, que passará a incluir quem recebe até R$ 5 mil por mês.

Na prática, quem hoje paga o tributo nessa faixa deixará de ter o desconto na folha e passará a receber esse valor líquido, representando uma economia de até R$ 313 mensais — o equivalente a um 14º salário distribuído ao longo do ano.

Trabalhadores que ganham entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 também sentirão o impacto positivo, já que terão redução parcial do imposto calculada por uma fórmula progressiva, ajustando o desconto conforme a renda.

Justiça tributária e equilíbrio nas contas

Para compensar a queda estimada de R$ 25,8 bilhões em arrecadação em 2026, o texto cria uma taxação mínima de 10% sobre altas rendas, atingindo quem recebe mais de R$ 600 mil por ano.

A proposta faz parte da estratégia do governo de tornar o sistema mais justo, garantindo que os mais ricos contribuam mais enquanto trabalhadores assalariados sentem o alívio.

Quando entra em vigor

A medida ainda precisa ser aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente Lula, mas a expectativa é que o novo modelo esteja validado até o fim de 2025, valendo já nas declarações do ano-base 2026.

Com a atualização automática da tabela conforme a inflação e a redução dos descontos mensais, o governo calcula que mais de 36 milhões de brasileiros serão beneficiados — e que o “extra” de mais de R$ 300 por mês marcará um novo fôlego no orçamento das famílias.

