Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF e abre caminho para Lula indicar novo ministro

Comunicado surpreendeu, pois ele ainda tinha mais oito anos para continuar no cargo

Natália Sezil - 09 de outubro de 2025

Luís Roberto Barroso. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Luís Roberto Barroso, que atua desde 2013 como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou que irá se aposentar.

O comunicado aconteceu durante a sessão plenária da Corte na tarde desta quinta-feira (09). Aos 67 anos, Barroso ainda poderia ficar por mais oito anos no cargo.

A possível saída do ministro já vinha sendo comentada por especialistas desde o início da tarde, mas a expectativa é de que ele só tomasse a decisão após tirar um retiro espiritual.

No discurso, Barroso exaltou a educação recebida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), definiu o Brasil como “um país formidável, mas complexo” e destacou a defesa à Constituição.

Ele também reservou comentários aos colegas Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes.

Agora, a indicação do novo ministro fica sob responsabilidade do presidente Lula (PT) – que, até então, não poderia indicar mais nenhum nome à Suprema Corte, durante o atual mandato.

Isso porque ele já havia esgotado as indicações provenientes de aposentadorias compulsórias. Flávio Dino assumiu o lugar de Rosa Weber, e Cristiano Zanin substituiu Ricardo Lewandowski.

