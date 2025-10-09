Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF e abre caminho para Lula indicar novo ministro
Comunicado surpreendeu, pois ele ainda tinha mais oito anos para continuar no cargo
Luís Roberto Barroso, que atua desde 2013 como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou que irá se aposentar.
O comunicado aconteceu durante a sessão plenária da Corte na tarde desta quinta-feira (09). Aos 67 anos, Barroso ainda poderia ficar por mais oito anos no cargo.
A possível saída do ministro já vinha sendo comentada por especialistas desde o início da tarde, mas a expectativa é de que ele só tomasse a decisão após tirar um retiro espiritual.
No discurso, Barroso exaltou a educação recebida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), definiu o Brasil como “um país formidável, mas complexo” e destacou a defesa à Constituição.
Ele também reservou comentários aos colegas Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes.
Agora, a indicação do novo ministro fica sob responsabilidade do presidente Lula (PT) – que, até então, não poderia indicar mais nenhum nome à Suprema Corte, durante o atual mandato.
Isso porque ele já havia esgotado as indicações provenientes de aposentadorias compulsórias. Flávio Dino assumiu o lugar de Rosa Weber, e Cristiano Zanin substituiu Ricardo Lewandowski.
