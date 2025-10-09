Sandro Mabel é, realmente, um político?
História mostra que perfil “gestor” não basta para conseguir ser um bom prefeito em Goiânia
Os vários mandatos de deputado federal que Sandro Mabel (UB) tem no currículo poderiam levar a crer que ele entende desse universo e sabe lidar bem com a política, um negócio cada vez mais polarizado no Brasil.
Ele tem, inegavelmente, qualidades como gestor. Gosta de planejamento, não costuma ser centralizador e cobra eficiência de subordinados diretos e indiretos. Porém, a história mostra que só isso não basta para ser um bom prefeito em Goiânia.
Além de boa aceitação e aprovação popular, um chefe do Executivo da capital depende de um certo grau de respeitabilidade que o atual prefeito parece não ter.
É certo que, desde a redemocratização, talvez apenas Nion Albernaz, Darci Accorsi e Iris Rezende realmente a tiveram. Mas Mabel, até pela alta aposta e pelo investimento que recebeu, parecia que também a teria.
É desolador, e surpreendente, ver o prefeito da segunda cidade mais importante do Centro-Oeste “bater cabeça” a toda hora. Logo ele, que tem no currículo cinco mandatos como deputado.
É frustrante vê-lo sofrer achaques e ser surpreendido a todo momento com manobras, como as que o ex-líder que ele mesmo escolheu fez para, pateticamente, sustar o regime de calamidade financeira instituído pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).
Por tudo isso, e pelo que ainda virá, salta a dúvida: Mabel é, realmente, um político? Afinal, uma prefeitura não vive só de gestão.
Goiás ganhará Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa
A criação da Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa pela Polícia Militar de Goiás é uma resposta necessária e tardia a uma violência muitas vezes silenciosa.
A iniciativa, que está nos ajustes finais na Secretaria de Segurança Pública, visa ir além do simples atendimento de ocorrências, implementando um sistema de visitas preventivas e fiscalização de medidas protetivas, semelhante ao que já existe para mulheres vítimas de violência doméstica.
Exposição do Memorial do Cerrado chega à Câmara de Anápolis
A Câmara Municipal de Anápolis se transformou em um espaço de aprendizado ambiental ao receber a exposição itinerante do Memorial do Cerrado.
A iniciativa, que faz parte do projeto “Cerrado sobre Rodas”, levou animais taxidermizados, como tamanduás e onças, além de frutos e sementes nativas, aos corredores do Legislativo.
Além de deixar bonitos os chochos corredores da Câmara, a ideia serve para conscientizar servidores e visitantes uma aula prática sobre a importância da preservação do bioma goiano.
Almir Sater será uma das atrações do Flipiri
Pirenópolis se prepara para a edição de 2025 da Flipiri, a Festa Literária da cidade, que promete agitar o calendário cultural entre os dias 23 e 26 de outubro.
A expectativa para este ano é alta, especialmente ao lembrar que edições passadas trouxeram gigantes como Conceição Evaristo e Ailton Krenak.
A possibilidade de cruzar com nomes do calibre de Itamar Vieira Junior ou Carla Madeira em uma das ruas de pedra, enquanto se dirige a um show de um artista como Almir Sater, é o que faz da festa uma experiência única, provando que a cultura goiana tem força para dialogar com o melhor que o país produz.
O evento, que já se consolidou como um dos mais importantes da região, reunirá literatura, artes visuais e música em uma programação diversificada e gratuita.
Creche de Aparecida de Goiânia entra na moda do “cabelo louco”
O “Dia do Cabelo Maluco”, realizado na última quarta-feira (8) no CMEI Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, foi um exemplo de como atividades lúdicas podem ter um profundo impacto pedagógico.
A iniciativa fez parte da programação especial da Semana da Criança e teve como finalidade explícita estimular a criatividade e a autoexpressão, além de fortalecer o vínculo entre as famílias e o ambiente escolar.
O convite para que os pais ajudassem na criação dos penteados resultou em uma mobilização que extrapolou os muros da unidade.
Nota 10
Para a presidente da Câmara de Anápolis, Andreia Rezende (Avante), pela excelente iniciativa de lançar um chamamento público para a criação do “Memorial do Legislativo”. O projeto busca resgatar a história política da cidade por meio de fotos, documentos e artigos, envolvendo diretamente a sociedade na preservação de sua própria memória. Uma ação fundamental que valoriza o passado para construir um futuro mais consciente.
Nota Zero
Para o estabelecimento, o disk bebidas de Anápolis que foi embargado pelo Procon durante uma operação contra a venda de produtos adulterados.
No local, os agentes encontraram um cenário alarmante, com bebidas falsificadas e até mesmo uma “cachaça de maconha”, representando um grave risco à saúde pública e um desrespeito inaceitável ao consumidor.
O órgão, infelizmente, não informou o nome do estabelecimento.