Sandro Mabel é, realmente, um político?

História mostra que perfil “gestor” não basta para conseguir ser um bom prefeito em Goiânia

Danilo Boaventura - 09 de outubro de 2025

Sandro Mabel durante entrevista para o Portal 6. (Foto: Reprodução/YouTube)

Os vários mandatos de deputado federal que Sandro Mabel (UB) tem no currículo poderiam levar a crer que ele entende desse universo e sabe lidar bem com a política, um negócio cada vez mais polarizado no Brasil.

Ele tem, inegavelmente, qualidades como gestor. Gosta de planejamento, não costuma ser centralizador e cobra eficiência de subordinados diretos e indiretos. Porém, a história mostra que só isso não basta para ser um bom prefeito em Goiânia.

Além de boa aceitação e aprovação popular, um chefe do Executivo da capital depende de um certo grau de respeitabilidade que o atual prefeito parece não ter.

É certo que, desde a redemocratização, talvez apenas Nion Albernaz, Darci Accorsi e Iris Rezende realmente a tiveram. Mas Mabel, até pela alta aposta e pelo investimento que recebeu, parecia que também a teria.

É desolador, e surpreendente, ver o prefeito da segunda cidade mais importante do Centro-Oeste “bater cabeça” a toda hora. Logo ele, que tem no currículo cinco mandatos como deputado.

É frustrante vê-lo sofrer achaques e ser surpreendido a todo momento com manobras, como as que o ex-líder que ele mesmo escolheu fez para, pateticamente, sustar o regime de calamidade financeira instituído pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Por tudo isso, e pelo que ainda virá, salta a dúvida: Mabel é, realmente, um político? Afinal, uma prefeitura não vive só de gestão.

Goiás ganhará Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa

A criação da Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa pela Polícia Militar de Goiás é uma resposta necessária e tardia a uma violência muitas vezes silenciosa.

A iniciativa, que está nos ajustes finais na Secretaria de Segurança Pública, visa ir além do simples atendimento de ocorrências, implementando um sistema de visitas preventivas e fiscalização de medidas protetivas, semelhante ao que já existe para mulheres vítimas de violência doméstica.

Exposição do Memorial do Cerrado chega à Câmara de Anápolis

A Câmara Municipal de Anápolis se transformou em um espaço de aprendizado ambiental ao receber a exposição itinerante do Memorial do Cerrado.

A iniciativa, que faz parte do projeto “Cerrado sobre Rodas”, levou animais taxidermizados, como tamanduás e onças, além de frutos e sementes nativas, aos corredores do Legislativo.

Além de deixar bonitos os chochos corredores da Câmara, a ideia serve para conscientizar servidores e visitantes uma aula prática sobre a importância da preservação do bioma goiano.

Almir Sater será uma das atrações do Flipiri

Pirenópolis se prepara para a edição de 2025 da Flipiri, a Festa Literária da cidade, que promete agitar o calendário cultural entre os dias 23 e 26 de outubro.

A expectativa para este ano é alta, especialmente ao lembrar que edições passadas trouxeram gigantes como Conceição Evaristo e Ailton Krenak.

A possibilidade de cruzar com nomes do calibre de Itamar Vieira Junior ou Carla Madeira em uma das ruas de pedra, enquanto se dirige a um show de um artista como Almir Sater, é o que faz da festa uma experiência única, provando que a cultura goiana tem força para dialogar com o melhor que o país produz.

O evento, que já se consolidou como um dos mais importantes da região, reunirá literatura, artes visuais e música em uma programação diversificada e gratuita.

Creche de Aparecida de Goiânia entra na moda do “cabelo louco”

O “Dia do Cabelo Maluco”, realizado na última quarta-feira (8) no CMEI Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, foi um exemplo de como atividades lúdicas podem ter um profundo impacto pedagógico.

A iniciativa fez parte da programação especial da Semana da Criança e teve como finalidade explícita estimular a criatividade e a autoexpressão, além de fortalecer o vínculo entre as famílias e o ambiente escolar.

O convite para que os pais ajudassem na criação dos penteados resultou em uma mobilização que extrapolou os muros da unidade.

Nota 10

Para a presidente da Câmara de Anápolis, Andreia Rezende (Avante), pela excelente iniciativa de lançar um chamamento público para a criação do “Memorial do Legislativo”. O projeto busca resgatar a história política da cidade por meio de fotos, documentos e artigos, envolvendo diretamente a sociedade na preservação de sua própria memória. Uma ação fundamental que valoriza o passado para construir um futuro mais consciente.

Nota Zero

Para o estabelecimento, o disk bebidas de Anápolis que foi embargado pelo Procon durante uma operação contra a venda de produtos adulterados.

No local, os agentes encontraram um cenário alarmante, com bebidas falsificadas e até mesmo uma “cachaça de maconha”, representando um grave risco à saúde pública e um desrespeito inaceitável ao consumidor.

O órgão, infelizmente, não informou o nome do estabelecimento.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.