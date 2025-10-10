Conheça o veículo cujo valor do IPVA ultrapassa a cifra de R$ 500 mil

Apenas 918 unidades foram fabricadas no mundo inteiro, e pouquíssimas delas estão em solo brasileiro

Pedro Ribeiro - 10 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

Quando o assunto é IPVA, muita gente já se preocupa só de pensar no boleto chegando no início do ano.

Mas há casos que vão muito além da média e chamam a atenção até dos mais experientes no mundo automotivo.

Um exemplo impressionante é o de um supercarro que figura entre os mais caros e potentes do país — um verdadeiro ícone da engenharia.

O Porsche 918 Spyder é o protagonista dessa história. Lançado em 2015, o modelo combina design futurista, potência impressionante e tecnologia de ponta.

Equipado com um motor híbrido que une o tradicional V8 a combustão com dois motores elétricos, ele entrega mais de 880 cavalos de potência e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,6 segundos.

Produzido em edição limitada, o carro é considerado uma raridade no mundo todo.

Seu desempenho, somado à estética sofisticada e aos materiais de altíssima qualidade, faz com que o Porsche 918 Spyder esteja em uma categoria à parte — reservada apenas a colecionadores e milionários.

O IPVA que impressiona até quem tem muito dinheiro

É justamente esse luxo todo que explica o valor altíssimo do IPVA do modelo.

O imposto é calculado com base no valor venal do veículo — ou seja, quanto ele vale no mercado. E, nesse caso, o Porsche 918 Spyder pode ultrapassar R$ 13 milhões.

Com essa estimativa e considerando uma alíquota de 4%, o IPVA chega à impressionante cifra de R$ 527.493,20.

Sim, mais de meio milhão de reais apenas em tributos para manter o carro regularizado.

Esse valor, sozinho, seria suficiente para comprar vários carros populares novos.

Um carro raro e desejado

O Porsche 918 Spyder é mais do que um automóvel — é uma joia sobre rodas.

Apenas 918 unidades foram fabricadas no mundo inteiro, e pouquíssimas delas estão em solo brasileiro.

Cada uma representa não só uma máquina poderosa, mas também um investimento milionário, com custos de manutenção e seguro igualmente elevados.

Mesmo assim, o fascínio por esse modelo é inegável. Seu sistema híbrido permite rodar até 30 km apenas com energia elétrica, combinando sustentabilidade e desempenho.

É um exemplo claro de como a inovação pode transformar o conceito de esportividade.

O impacto do IPVA em carros de luxo

Casos como o do Porsche 918 Spyder mostram como o IPVA reflete a realidade econômica e o poder aquisitivo do proprietário.

Enquanto a maioria dos brasileiros paga entre mil e três mil reais por ano, donos de supercarros precisam desembolsar quantias que superam o valor de muitos imóveis.

Mesmo assim, o IPVA é essencial: ele contribui para os cofres públicos e financia serviços importantes, como saúde, educação e infraestrutura.

Curiosidades sobre o Porsche 918 Spyder

Atinge velocidade máxima de 345 km/h.

Foi o primeiro supercarro híbrido da Porsche.

Seu chassi é feito de fibra de carbono, o que reduz o peso e aumenta o desempenho.

O modelo custava cerca de 850 mil dólares quando lançado.

O IPVA desse Porsche pode assustar, mas também desperta admiração.

Afinal, ele representa o ponto máximo da tecnologia automotiva e o quanto o luxo pode elevar o valor — não apenas do carro, mas também dos impostos que o acompanham.

