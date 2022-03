Se você é uma pessoa que acredita em boas e más vibrações, ambientes carregados de positividade ou negatividade, muito provavelmente já se deparou com alguém sugando a sua energia, certo?

A inveja, a ganância e a vontade de se sentir superior fazem jus a uma pessoa que não quer seu bem e, muito provavelmente, tentará sugar sua boa energia.

É preciso estar atento aos pequenos detalhes, discernir o certo e o errado e se afastar delas o quanto antes.

Confira abaixo alguns dos sinais comumente deixados por quem não quer seu bem e tenta te puxar para baixo!

6 sinais que revelam que tem alguém sugando a sua energia:

1. Atribui culpas próprias a terceiros

Se a pessoa em questão é incapaz de assumir qualquer culpa, independente do caso, ela pode ser considerada uma pessoa bastante tóxica.

Ela prefere terceirizar as responsabilidades do que precisar assumir que errou e acabar ferindo seu ego sensível.

E, se por acaso, essa pessoa ainda fizer questão de se apresentar no papel de vítima, exclua imediatamente ela da sua vida. Tenha cuidado!

2. Está sempre reclamando

Uma pessoa com uma energia ruim e que busca sugar as outras ao seu redor está sempre reclamando.

A vida dela é repleta de coisas ruins – segundo ela – que novamente se colocará em papel de vítima.

Ela busca ‘compaixão’ quando, na verdade, acaba te contaminando com todo aquele peso energético.

3. Realiza críticas constantes

Ninguém ganha o coração e a confiança de ninguém sendo ruim por completo. Então o ser humano tóxico também apresentará ‘qualidades’ compráveis.

Ele disfarçará as críticas com ‘conselhos’ baratos, te julgará em diversos fatores e ainda justificando a cobrança com ‘apenas cuidado por você’.

Corra dessa pessoa, ela não tem absolutamente nada de bom para te acrescentar.

4. São invejosas

Disfarçadamente, elas desejam tudo o que você conquista e tem. Elas elogiam superficialmente e criticam sempre que podem.

No entanto, o grande desejo dessa tóxica é conseguir o mesmo que você.

5. Fala mal dos outros constantemente

Os únicos assuntos da roda de amigos são ‘as vidas alheias’?

Cuidado! Se ela fala mal de várias pessoas para ti, muito provavelmente, ela também falará mal de você para os outros.

Uma pessoa acostumada a sugar as energias ao redor, geralmente, não tem muitos sentimentos bons cultivados. Ela dissemina ódio e falta de empatia por onde passa.

6. Sempre enxergam maldade

A pessoa tóxica e maldosa consegue sempre enxergar um lado péssimo da história, que talvez seja até irreal.

Acontece que elas são tão lotadas que sentimentos ruins e perigosos que acabam prospectando isso em outras pessoas, duvidando da fidelidade e positividade de todos.

