Israelândia e Palestina de Goiás, porque essas cidades em Goiás levam esses nomes?

Dupla enigmática no mapa goiano vai além de rótulos bíblicos

Anna Júlia Steckelberg - 12 de outubro de 2025

Montagem com Israelândia e Palestina de Goiás. (Foto: Reprodução)

Em pleno rodeio do Centro-Oeste, dois municípios de Goiás guardam nomes que despertam imediato fascínio: Israelândia e Palestina de Goiás. Não são alusões literais a países distantes, mas registros vivos de lutas locais, votos comunitários e escolhas marcadas pela fé e pela memória.

Se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que Palestina de Goiás tem 3.132 habitantes em 2022, e Israelândia seus cerca de 2.786 habitantes estimados em 2020 — sintetiza uma história de garimpo e identidade local.

Israelândia nasceu nas trilhas dos buscadores de ouro e diamante. Desde 1942, quando foram descobertas jazidas no Rio Claro e no Córrego do Vaz, por iniciativa de um comprador de metais preciosos chamado Israel de Amorim, o lugar atraiu aventureiros e garimpeiros. Era povoado em formação, ainda chamado Monchão do Vaz.

Depois evoluiu para distrito de Iporá (Lei Municipal nº 54, de 1953) e, em 1958, conquistou sua autonomia política por meio da Lei Estadual nº 2.114 — adotando o nome Israelândia, em homenagem ao seu pioneiro e agitador local, Israel de Amorim. A instalação formal deu-se em 1º de janeiro de 1959.

Já Palestina de Goiás — município relativamente pequeno e rural — construiu seu nome de modo mais participativo. No começo, era povoado ligado a Caiapônia e vivia sob influência de missões presbiterianas locais. Na década de 1950, surgiu a necessidade de escolher um nome, e o reverendo Raimundo Pitman convocou um plebiscito entre moradores: disputavam “Palestina” e “Jerusalém”, e venceu Palestina por 84 votos a 36.

Em 1968, o local foi elevado a distrito pela Lei Estadual nº 7.188, e em 30 de dezembro de 1987 alcançou a emancipação municipal pela Lei nº 10.404 — com acréscimo de “de Goiás” para distingui-la de outra Palestina existente em São Paulo.

Mais do que nomes com ressonância bíblica, Israelândia e Palestina de Goiás simbolizam trajetórias de decisão local e homenagem – uma à figura de quem lutou por um destino, outra à vontade coletiva de escolher identidade. Você pode visitar ambas, andar pelas ruas que guardam esses vestígios, conversar com moradores que veem seu município como legado de sonhos e debates, e sentir que o nome é só o ponto de partida para histórias muito mais ricas.

