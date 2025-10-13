PM dá tapa em mulher durante festa de Dia das Crianças na Bahia

Em nota, a PM-BA narrou que os indivíduos armados se misturaram à população

Folhapress - 13 de outubro de 2025

Policial notou que estava sendo gravado logo após o tapa. (Foto: Redes Sociais)

Um policial militar da Bahia foi flagrado dando um tapa no rosto de uma mulher durante um celebração de Dia das Crianças em Salvador.

Imagens que circulam na internet mostram o momento que o PM discute com uma mulher e, na sequência, a golpeia com um tapa no rosto.

A ocorrência foi no bairro de Pirajá durante comemorações de Dia das Crianças em uma comunidade.

Discussão começou após policiais serem hostilizados e atingidos por objetos, segundo informou a corporação. Na sequência, uma criança se colocou na frente de uma mulher para impedir a agressão, mas ainda assim o tapa ocorre.

Tumulto terminou com protestos dos moradores: “No dia das crianças? Na favela não só tem bandido não”, disse uma moradora. “Tem criança aqui, moço”, relatou outro, acompanhando de vaia.

A Polícia Militar da Bahia informou que os homens patrulhavam a área quando foram alvos de tiros. Em nota, a PM-BA narrou que os indivíduos armados se misturaram à população. “Diante da presença de diversas crianças e famílias na via, não houve revide por parte da guarnição, que adotou o acompanhamento tático e procedeu com o acionamento de outras equipes”, concluiu.

Corregedoria da Polícia Militar vai analisar a ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia disse que repudia as agressões flagradas no vídeo e que esse não é o modelo de policiamento determinado pela PM, mesmo com o arremesso de objetos por populares.