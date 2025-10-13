Taylor Swift lançará filme e série documental sobre a ‘The Eras Tour’

Turnê terminou no final do ano passado, faturando cerca de US$ 2 bilhões ao longo de 21 meses

Folhapress Folhapress -
Taylor Swift
Taylor Swift. (Foto: Reprodução/Instagram)

(FOLHAPRESS) – A cantora Taylor Swift anunciou, nesta segunda-feira (13), que lançará um filme e uma série documental com seis episódios sobre o último show da “The Eras Tour”.Tanto o longa quanto a série chegarão ao Disney+ no dia 12 de dezembro.

A turnê terminou no final do ano passado, faturando cerca de US$ 2 bilhões ao longo de 21 meses.

“Era o fim de uma era e nós sabíamos disso. Queríamos lembrar cada momento que levou ao clímax do capítulo mais importante e intenso de nossas vidas, então permitimos que cineastas registrassem essa turnê e todas as histórias que se entrelaçaram ao longo dela”, escreveu a artista, nas redes sociais.

Leia também

A cantora está em evidência no momento em razão do lançamento do disco “The Life of a Showgirl”, que quebrou uma série de recordes. Em um dia, foram 2,7 milhões de vendas tradicionais (somando físicos e digitais, sem dados de streaming), segundo dados da empresa de monitoramento Luminate.

Isso representa a maior semana de vendas da carreira dela e a segunda maior semana de vendas de qualquer álbum desde que a Luminate começou a monitorar, em 1991.

O álbum foi lançado no começo deste mês, tornando-se o álbum mais pré-salvo no Spotify, superando “The Tortured Poets Department”, o último da cantora. Na mesma plataforma, ele também se tornou o álbum mais ouvido em um único dia de 2025, em apenas 11 horas.

A crítica recebeu o disco de forma mista. A Variety, importante revista de entretenimento dos Estados Unidos, disse que “The Life of a Showgirl” é um “álbum de alegria contagiante”. Já o jornal inglês The Guardian deu duas estrelas para o disco, que afirmou ser “fraco em melodias”.

Enquanto a agência de notícias Reuters avalia que “The Life of a Showgirl” apresenta “um fenômeno pop no auge de seu poder”, a revista musical NME disse que se trata de um “raro erro” de Swift, com letras constrangedoras.

Folhapress

Folhapress

Maior agência de notícias do Brasil. Pertence ao Grupo Folha.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias