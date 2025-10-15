Conheça o império rural avaliado em R$ 800 milhões que está sendo construído por Amado Batista

Pedro Ribeiro - 15 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

O cantor Amado Batista não é apenas uma lenda da música popular brasileira — ele também é um dos grandes nomes do agronegócio no país.

Sua trajetória é daquelas que inspiram: um artista que saiu do interior de Goiás, conquistou multidões com suas canções românticas e, com o tempo, transformou sua paixão pelo campo em um império rural avaliado em cerca de R$ 800 milhões.

Com uma história de superação e trabalho duro, Amado Batista mostra que sucesso não se limita aos palcos.

Nascido em Catalão, no estado de Goiás, em 17 de fevereiro de 1951, Amado Rodrigues Batista teve uma infância simples.

Antes da fama, ele trabalhava como lavrador ao lado dos pais e de seus nove irmãos, ajudando no sustento da família desde cedo.

Ainda criança, passava os dias na roça, enfrentando o sol e a chuva com determinação.

Foi essa vivência no campo que moldou seu caráter e o fez valorizar o trabalho e a terra.

Mesmo depois de alcançar o sucesso na música, com mais de quatro décadas de carreira, milhões de discos vendidos e inúmeros prêmios, Amado nunca abandonou suas origens rurais.

A fazenda que virou símbolo de sucesso

O império rural de Amado Batista começou a ganhar forma nos arredores de Goiânia, onde o cantor investiu em pecuária leiteira e de corte.

Hoje, suas propriedades somam 7.200 hectares e abrigam mais de 20 mil cabeças de gado. A produção diária chega a 17 mil litros de leite, fornecidos a uma grande empresa francesa do setor de laticínios, concorrente direta de marcas conhecidas como Nestlé e Piracanjuba.

Uma de suas fazendas mais conhecidas é a Fazenda AB, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso, a cerca de 500 quilômetros de Cuiabá.

O local impressiona: são dez lagos, quatro rios, dois córregos, pista de pouso e poços artesianos.

A estrutura reflete o cuidado e o investimento de Amado, que participa pessoalmente da gestão das propriedades, acompanhando a rotina, negociando contratos e supervisionando a produção.

O lado empresário de Amado Batista

Além do sucesso como cantor e compositor, Amado Batista é um empreendedor nato.

Ele investe com estratégia e paixão, transformando o que seria apenas um hobby em um negócio de grande porte.

Seu envolvimento direto nas decisões e a visão de longo prazo fizeram com que suas fazendas se tornassem referências em produtividade e inovação dentro do agronegócio.

Outro ponto curioso é que o artista também mantém um gosto refinado por conforto e tecnologia no campo.

Em suas propriedades, utiliza veículos 4×4 e até aeronaves particulares para percorrer as vastas extensões de terra.

Apesar do luxo, o cantor preserva um estilo de vida simples e próximo à natureza, aproveitando os momentos de descanso entre uma turnê e outra para recarregar as energias no ambiente rural.

Uma trajetória de trabalho, talento e amor pela terra

A história de Amado Batista vai muito além da música. Seu império rural mostra que ele soube transformar sua fama em oportunidade, construindo um legado que une arte, empreendedorismo e amor pela terra.

Com 48 anos de carreira e uma fortuna diversificada, o cantor se consolida como um dos grandes exemplos de sucesso e reinvenção no Brasil.

De um menino trabalhador no interior de Goiás a um dos maiores produtores rurais do país, Amado Batista é prova de que persistência e paixão podem abrir caminhos muito além dos sonhos iniciais.

