Saiba quantas cabeças de gado têm na fazenda de Leonardo

O lugar combina infraestrutura sofisticada e espaços de lazer, sendo ao mesmo tempo um empreendimento pecuário e um refúgio pessoal para o cantor e sua família

Pedro Ribeiro - 03 de setembro de 2025

A fazenda de Leonardo é uma das propriedades mais comentadas em Goiás, conhecida tanto pelo seu valor no agronegócio quanto pelo luxo que oferece.

Localizada em Jussara, no noroeste do estado, a fazenda combina infraestrutura sofisticada e espaços de lazer, sendo ao mesmo tempo um empreendimento pecuário e um refúgio pessoal para o cantor e sua família.

Com mansão, quadras esportivas, lago e até jet skis, a fazenda de Leonardo vai muito além de uma simples propriedade rural. A combinação de conforto e funcionalidade transforma o local em um espaço versátil, ideal para momentos de lazer, eventos familiares e experiências de turismo rural.

Na fazenda de Leonardo, lazer e campo andam juntos. A propriedade oferece piscina, churrasqueira ampla, área de jogos e até uma igreja privativa. Tudo isso cria um ambiente perfeito para encontros sociais e celebrações em família.

As quadras esportivas e o lago garantem diversão para todas as idades, enquanto jet skis e quadriciclos permitem aventuras dentro da própria fazenda. Essa integração entre comodidade e entretenimento evidencia o potencial da fazenda de Leonardo como um espaço que une negócios e prazer.

Quantas cabeças de gado existem na fazenda?

A fazenda de Leonardo ocupa 1.000 hectares e abriga mais de 5.000 cabeças de gado. Essa quantidade mostra o tamanho do empreendimento pecuário e reforça a importância da propriedade dentro do agronegócio de Goiás.

Os animais são parte central do funcionamento da fazenda, que alia tradição e modernidade, equilibrando a produção pecuária com infraestrutura de alto padrão. Além disso, a gestão da propriedade garante que tanto os negócios quanto o lazer aconteçam de maneira organizada e eficiente.

Homenagem musical e tradição

O nome da fazenda de Leonardo é uma referência à canção “Talismã”, da dupla Leandro & Leonardo. Essa homenagem reforça a conexão da propriedade com a carreira do cantor e com a cultura musical da região.

A fazenda não serve apenas à pecuária; ela também promove o turismo rural, atraindo visitantes interessados na história do artista e na tradição local. Esse equilíbrio entre música, agronegócio e lazer transforma a propriedade em um verdadeiro símbolo de tradição e inovação.

Influência econômica e cultural

A fazenda de Leonardo contribui significativamente para a economia local, gerando empregos e incentivando atividades na região. Com sua infraestrutura completa e o destaque no agronegócio, a propriedade se torna um importante motor econômico para Jussara e todo o estado de Goiás.

Com mais de 5.000 cabeças de gado, espaços de lazer sofisticados e uma gestão eficiente, a fazenda de Leonardo é um exemplo de como luxo, tradição e funcionalidade podem coexistir em uma única propriedade rural.

