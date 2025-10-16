Pirâmides do Egito no chão? Nova descoberta muda tudo o que se sabia sobre sua construção

Um achado arqueológico promete reescrever tudo o que a humanidade pensava sobre o Egito

Magno Oliver - 16 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal AFP Português)

Uma equipe de pesquisadores franceses afirma ter encontrado indícios de um sistema hidráulico subterrâneo que pode finalmente explicar como as pirâmides do Egito foram erguidas.

A descoberta, feita sob a Pirâmide de Degraus de Djoser, em Saqqara, pode alterar profundamente o que se acreditava sobre as técnicas de construção da Antiguidade.

O estudo, liderado pelo Dr. Xavier Landreau, do Instituto Paleotécnico do CEA, utilizou imagens de radar por satélite e registros arqueológicos antigos para mapear canais, bacias e comportas abaixo do solo.

Segundo os cientistas, essas estruturas formariam um complexo sistema de controle de água, capaz de usar a pressão hidráulica para elevar blocos de pedra calcária que chegavam a pesar várias toneladas.

As imagens revelaram um recinto de pedra chamado Gisr el-Mudir, que teria funcionado como uma espécie de barragem.

Durante o período conhecido como “Saara Verde”, há mais de 4.600 anos, o Egito era uma região úmida e fértil, e os engenheiros da época teriam aproveitado o excesso de água das cheias do antigo riacho Uádi de Abusir para movimentar as pedras.

A pesquisa também identificou vestígios de uma estrutura escavada na rocha com função semelhante a uma estação de tratamento de água, com tanques de decantação e filtragem. O objetivo seria fornecer água limpa e controlada ao sistema hidráulico, garantindo força e precisão na elevação dos blocos até o topo da pirâmide.

Se confirmada, a teoria colocará em xeque a explicação tradicional baseada em rampas de areia e força humana. Segundo Landreau, “os egípcios não apenas dominavam a pedra, mas também a água”. Novas escavações e testes de modelagem estão programados para os próximos anos e podem redefinir o legado de uma das maiores civilizações da história.

