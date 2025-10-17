6 roupas que jamais podem ir na lava e seca, segundo técnicos experientes

Parece prático, mas é um hábito doméstico comum que pode estar encurtando a vida útil das suas peças favoritas

Magno Oliver - 17 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/Canal Wellington Freire)

A praticidade das lavadoras com função de secagem conquistou espaço nos lares brasileiros. Mas, segundo técnicos em manutenção e especialistas em tecidos, o uso incorreto do equipamento pode comprometer seriamente certas peças que usamos. Isso acontece porque nem todos os materiais suportam a combinação de alta temperatura, centrifugação intensa e ar quente.

6 roupas que jamais podem ir na lava e seca, segundo técnicos experientes

1. Roupas íntimas

O calor e o atrito da secagem danificam as fibras elásticas e deformam o bojo de sutiãs e calcinhas. Além disso, o movimento intenso da máquina solta rendas e costuras finas. O ideal é lavar à mão e secar à sombra.

2. Bonés

A estrutura interna dos bonés é feita com papelão prensado ou plástico moldado. O calor e a umidade da lava e seca podem deformar a aba e causar mau cheiro. Limpeza suave com pano úmido e escova macia já é suficiente.

3. Peças feitas de tricô e crochê

Essas peças são feitas à mão com fios delicados que deformam facilmente. A centrifugação pode alongar ou encolher o trabalho. Lave manualmente, retire o excesso de água com toalha e seque na horizontal.

4. Peças de seda

A seda é extremamente sensível à temperatura e ao atrito. Na lava e seca, o tecido perde brilho, encolhe e pode se rasgar. Deve ser lavada à mão com sabão neutro e secar na sombra.

5. Peças de couro

Couro natural ou sintético resseca e trinca bastante quando expostos ao calor. A secagem em máquina acelera o desgaste e causa manchas. A limpeza ideal é feita com pano úmido e produtos específicos para couro.

6. Roupas de academia

Tecidos tecnológicos, como poliéster e elastano, perdem elasticidade e aderência com o calor. Além disso, o suor residual pode reagir e gerar mau cheiro. Lave com água fria e evite o ciclo de secagem.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!