Filme com Emma Stone sem cabelo terá sessão apenas a quem aceitar ficar careca

Exibição inusitada do filme vai acontecer nesta segunda-feira, dia 20, no cinema Culver Theater

Folhapress - 18 de outubro de 2025

Imagem mostra atriz Emma Stone. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O filme “Bugonia”, que marca a quarta parceria entre o diretor Yorgos Lanthimos e a atriz Emma Stone, será exibido apenas a pessoas que toparem raspar a cabeça em um cinema de Los Angeles, nos Estados Unidos. Isso porque Stone teve de ficar ela própria careca para gravar o longa-metragem, que terá exibições antecipadas no Brasil durante a Mostra de Cinema de São Paulo.

A exibição inusitada do filme vai acontecer nesta segunda-feira, dia 20, no cinema Culver Theater. A regra é aparecer já de cabeça raspada ou chegar duas horas antes do começo do filme para cortar o cabelo no próprio local. Apenas maiores de idade são permitidos na sessão.

Stone disse em entrevistas que raspar a cabeça fez ela se emocionar por lembrar da mãe, que precisou fazer o mesmo durante o tratamento de um câncer de mama.

“Bugonia” retrata dois conspiracionistas que sequestram a CEO de uma empresa aclamada, convictos de que ela não passa de uma alienígena destinada a destruir a humanidade. O filme estreia em circuito no dia 27 de novembro.