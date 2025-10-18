Mesmo após AVC, idoso que sonhava em ser médico se forma aos 90 anos

História de perseverança e amor ao aprendizado, que pode inspirar gerações

Há quem diga que o tempo apaga os sonhos. Mas há também quem prove o contrário, transformando os anos em combustível para seguir em frente. O brasileiro Valdomiro de Sousa, de 90 anos, pertence a esse segundo grupo, o dos que acreditam que o impossível só existe até o momento em que alguém o realiza.

Segundo o G1, Valdomiro, ex-pedreiro e empresário, está prestes a se formar em Medicina, uma conquista que se tornou ainda mais admirável após ele enfrentar um acidente vascular cerebral (AVC) no mesmo ano da formatura. Recuperado e cheio de vitalidade, ele será homenageado pela faculdade com uma láurea acadêmica, símbolo de reconhecimento por sua dedicação e superação.

“É uma honra para mim porque não tem ninguém no mundo que tem uma história como a minha, nem se você procurar na China, no Japão”, disse, com bom humor, o futuro médico ao G1. A frase resume bem o espírito de Valdomiro, determinado, otimista e com uma força que parece desafiar o próprio tempo.

Sua trajetória é marcada por recomeços e por uma curiosidade insaciável. Aos 70 anos, ele já havia cursado Direito, dividindo as salas de aula com a filha Karyna. Mesmo com uma vida profissional consolidada como empresário, o desejo de vestir o jaleco falou mais alto. Segundo o G1, Valdomiro estudou em segredo para o vestibular e só contou à família após ser aprovado, uma surpresa que virou motivo de orgulho.

“Ficamos assustados com a notícia, porque sabemos o quanto o curso é pesado, mas foi impossível não admirar a coragem dele. É uma lição de vida, uma inspiração”, contou sua filha mais nova, Caroline, também médica.

Durante o curso, veio o susto: o AVC quase o afastou definitivamente dos estudos. Mas, em apenas um mês, ele já estava de volta à faculdade. “Deus me deu a felicidade de sobreviver, quase morri, mas agora estou bem, melhorando a cada dia”, afirmou ao G1.

