Carro elétrico mais vendido da China chega ao Brasil e preço estimado é divulgado

Modelo chega para concorrer diretamente com o BYD Dolphin e o GWM Ora 03, dois dos elétricos mais populares do país

Pedro Ribeiro - 20 de outubro de 2025

EX2, da Geely. (Foto: Divulgação)

O mercado de carros elétricos no Brasil acaba de ganhar um novo e forte concorrente.

A Geely, uma das maiores montadoras da China, anunciou a chegada do EX2, hatch compacto 100% elétrico que foi o carro elétrico mais vendido na China em 2025.

O primeiro lote já desembarcou no porto de Paranaguá (PR), e as vendas devem começar oficialmente em novembro.

Segundo a marca, o EX2 será o modelo de entrada da Geely no Brasil, com preço estimado próximo de R$ 160 mil.

O modelo chega para concorrer diretamente com o BYD Dolphin e o GWM Ora 03, dois dos elétricos mais populares do país.

Design compacto e bom espaço interno

Com 4,14 metros de comprimento, 2,65 m de entre-eixos, 1,81 m de largura e 1,58 m de altura, o EX2 está entre os compactos mais espaçosos do segmento.

O porta-malas de 375 litros e um compartimento dianteiro extra de 70 litros reforçam o apelo prático do hatch — ideal para o uso urbano e viagens curtas.

Por dentro, o modelo aposta em tecnologia e conforto. Ele traz painel digital de 8,8 polegadas, central multimídia de 14,6 polegadas, carregador de celular por indução e acabamento moderno com foco em ergonomia e conectividade.

Motorização e autonomia

Na China, o EX2 é oferecido com duas opções de motor elétrico — uma com 78 cv e outra com 114 cv — e baterias de 30,1 kWh ou 40,2 kWh, capazes de entregar autonomia entre 310 km e 410 km no ciclo NEDC.

Esses números o colocam entre os modelos mais equilibrados em custo-benefício do mercado, conciliando desempenho urbano e eficiência energética.

Produção nacional em estudo

A Geely estuda a possibilidade de fabricar o EX2 no Brasil, em parceria com a Renault, na unidade de São José dos Pinhais (PR).

Caso se concretize, a produção local deve reduzir custos e ampliar a competitividade do modelo frente aos rivais chineses que já produzem no país.

Atualmente, a montadora vende apenas o SUV elétrico EX5, nas versões Pro (R$ 195.800) e Max (R$ 205.800).

A chegada do EX2 representa um passo importante na expansão da marca e na estratégia de democratizar o acesso a veículos elétricos no Brasil.

Com o avanço das marcas chinesas e o aumento do interesse dos brasileiros por carros elétricos, o EX2 chega em um momento decisivo.

Compacto, tecnológico e com preço competitivo, o novo modelo promete acirrar ainda mais a disputa por espaço no setor — e ajudar a impulsionar a transição para a mobilidade elétrica no país.