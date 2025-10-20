Flórida permite a atuação de médicos brasileiros mesmo sem residência nos EUA

Pedro Ribeiro - 20 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A notícia de que médicos brasileiros poderão atuar legalmente na Flórida sem precisar passar pela residência médica americana tem chamado atenção de muitos profissionais da saúde.

A mudança representa uma virada importante no cenário médico dos Estados Unidos, que enfrenta uma grave escassez de profissionais e precisa, cada vez mais, atrair talentos formados no exterior.

A decisão faz parte da nova legislação aprovada pelo governo da Flórida, o Senate Bill 7016, também conhecido como iniciativa “Live Healthy”.

A lei foi criada justamente para combater o déficit crescente de médicos no país, estimado em até 124 mil profissionais até 2034.

O envelhecimento da população, o aumento de doenças crônicas e o número limitado de residentes formados nos EUA estão entre as causas do problema.

Com a nova lei, médicos brasileiros e de outros países agora podem solicitar licença para exercer a profissão na Flórida mesmo sem ter feito residência completa nos Estados Unidos — desde que cumpram alguns critérios.

Quais são as exigências da nova lei

Para conseguir a licença, os médicos precisam comprovar que atuaram na medicina nos quatro anos anteriores à solicitação, além de possuir fluência em inglês e um histórico profissional limpo.

Também é necessário apresentar formação pós-graduada equivalente à residência médica americana.

Outro ponto importante é que, após a aprovação, o profissional deve trabalhar por pelo menos dois anos consecutivos em uma instituição de saúde da Flórida.

Isso garante que o estado realmente se beneficie da chegada desses novos profissionais.

Mesmo com a flexibilização, os médicos brasileiros ainda precisam obter o ECFMG Certification — um certificado emitido pela Educational Commission for Foreign Medical Graduates, que reconhece diplomas médicos estrangeiros e assegura que a formação é compatível com os padrões americanos.

Oportunidade para médicos brasileiros

Antes dessa mudança, a residência médica nos Estados Unidos era um dos principais obstáculos para médicos formados fora do país.

O processo era longo, caro e extremamente competitivo.

Agora, com o SB 7016, a Flórida abre as portas para profissionais experientes que desejam exercer a medicina em solo americano.

O Florida Board of Medicine, órgão responsável pelo licenciamento, começou em 2025 a implementar e regulamentar as novas regras.

Cada pedido será avaliado individualmente, levando em conta a experiência, o histórico e a qualificação do médico.

Por que a Flórida tomou essa decisão

O estado vive um crescimento populacional acelerado e enfrenta uma alta demanda por serviços de saúde, especialmente em áreas carentes conhecidas como underserved regions.

Nessas regiões, faltam médicos, e a chegada de profissionais estrangeiros pode aliviar a pressão sobre o sistema público e privado.

Além disso, a Flórida tem grande presença de imigrantes, incluindo muitos brasileiros, o que cria um ambiente culturalmente acolhedor para os novos profissionais.

A medida também é vista como uma forma de reforçar o sistema de saúde e garantir atendimento de qualidade à população.

