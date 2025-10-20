Norte de Goiânia se torna novo foco de expansão da capital com chegada de empreendimentos

Inauguração de novos investimentos tem atraído serviços e moradores, aumentando fluxo na economia da região

Gabriella Pinheiro - 20 de outubro de 2025

Imagem aérea do trânsito na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. (Foto: Secom Goiânia)

Prestes a completar 92 anos, na próxima sexta-feira (24), a cidade de Goiânia coleciona avanços. A capital do agro se expande de maneira vertiginosa, atraindo investimentos e servindo de sede para instituições e comércios reconhecidos no cenário nacional.

Os impactos desse crescimento, por exemplo, podem ser percebidos na região Norte, uma localidade que tem demonstrado elevado potencial na área de habitação.

Desde meados dos anos 2000, a região vem se fortalecendo e colecionando diferentes formas de investimentos. Um deles foi a inauguração da faculdade UniAlfa, na Avenida Perimetral Norte, no Setor Vila João Vaz.

Considerado um dos câmpus mais movimentados da área, o local oferece diversos cursos de graduação e pós-graduação, o que atrai estudantes e profissionais para a região.

A inauguração do Passeio das Águas Shopping, em 2013, trouxe mais um ponto de destaque para a região. No total, o centro comercial já conta com 249 lojas, sendo 25 âncoras e 22 megalojas, além de sete salas de cinema — recebendo cerca de 770 mil consumidores por mês.

Mercado imobiliário

Tanto o complexo comercial quanto a faculdade não apenas atraíram moradores, como também vêm sendo alvo de investimentos no ramo imobiliário.

Para atender às demandas da população, a construtora MRV, por exemplo, já lançou seis empreendimentos no entorno, totalizando 2.744 unidades.

Ao Sd News, gestora de Desenvolvimento Imobiliário da empresa em Goiás, Heloisa Salgado, explica que, com a chegada de novos imóveis, a região tende a melhorar em desenvolvimento, atraindo mais serviços e moradores e, consequentemente, aumentando o fluxo da economia.

Inauguração da Havan

Por fim, a região será responsável por abrigar a primeira loja da Havan em Goiânia, prevista para ser inaugurada ainda neste ano.

A construção segue em andamento, e o espaço fica localizado no entroncamento das avenidas Goiás Norte e Perimetral Norte.

Conforme já divulgado, o ambiente contará com 10 mil metros quadrados, um mix variado de produtos, praça de alimentação e estacionamento gratuito.

