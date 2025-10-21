Maior edifício do mundo tem 1,76 milhão de m² de área construída, céu que nunca escurece e praia artificial

New Century Global Center é tão grande que funciona como uma cidade completa dentro de outra

Pedro Ribeiro - 21 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração)

Com 1,76 milhão de metros quadrados de área construída, o New Century Global Center, em Chengdu (China), é considerado o maior edifício do mundo.

A estrutura monumental mede 500 metros de comprimento, 400 de largura e 100 de altura, abrigando hotéis, lojas, escritórios, parques temáticos, cinemas e até uma praia artificial com céu digital que nunca escurece.

Projetado para funcionar como uma cidade autossuficiente, o megacomplexo combina luxo, tecnologia e entretenimento em um só lugar.

Dentro dele, há avenidas, praças, meios de transporte elétrico, centro de convenções, terminal de metrô subterrâneo e até áreas residenciais — tudo em um ambiente climatizado e permanentemente iluminado.

Sensação de dia eterno

O destaque mais curioso é o sistema de iluminação artificial, que simula o nascer e o pôr do sol com nuvens em movimento.

O chamado “céu digital” cria uma sensação de dia eterno, enquanto sistemas de climatização mantêm temperatura de verão o ano inteiro, mesmo durante o inverno chinês.

A construção do New Century Global Center envolveu mais de 100 mil trabalhadores e dezenas de empresas de engenharia.

Finalizado em 2013, o projeto levou pouco mais de três anos e se tornou um símbolo do avanço tecnológico e econômico da China no século XXI.

O interior abriga o maior shopping center da região, com mais de 2 mil lojas, hotéis cinco estrelas, resorts de luxo e um parque aquático coberto.

A praia artificial possui 5 mil metros quadrados, com areia importada e ondas geradas por sistemas hidráulicos sincronizados.

O teto é revestido por painéis de LED e vidro translúcido, capazes de reproduzir o azul do céu com impressionante realismo.

Tamanho que impressiona

Para se ter uma ideia do tamanho, o edifício é três vezes maior que o Pentágono nos Estados Unidos e dez vezes mais amplo que o shopping de Dubai.

Em área útil, supera até o Terminal 3 do Aeroporto de Dubai e o conjunto de torres da Abraj Al-Bait, na Arábia Saudita.

O complexo também foi planejado com foco em sustentabilidade. Ele conta com sistemas inteligentes de ventilação que reduzem o consumo de energia em até 30% e painéis solares de alta eficiência.

Hoje, o New Century Global Center abriga cerca de 50 mil pessoas por dia, entre visitantes, hóspedes e funcionários.

Para muitos urbanistas, o prédio representa o futuro das metrópoles, onde viver, trabalhar e se divertir podem acontecer dentro do mesmo espaço — uma verdadeira cidade vertical que desafia os limites da engenharia moderna.