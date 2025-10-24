A faca da cozinha perdeu o corte? Basta fazer isso para resolver o problema de forma fácil
Uma dica prática, eficiente e que qualquer pessoa pode fazer em casa
Se a sua faca da cozinha já não corta como antes, não se preocupe — existe uma solução simples, rápida e sem precisar de afiadores profissionais.
Muita gente pensa que é preciso comprar equipamentos caros para resolver o problema, mas a verdade é que com alguns itens que você já tem em casa é possível devolver o fio da lâmina em poucos minutos.
Acredite ou não, você pode amolar sua faca da cozinha usando margarina, sal e uma caneca de cerâmica.
Sim, é isso mesmo! Esses três itens comuns podem transformar uma lâmina cega em uma ferramenta afiada novamente.
O segredo está na combinação entre a gordura da margarina e o efeito abrasivo do sal, que juntos ajudam a desgastar levemente o metal, recuperando o corte.
A parte áspera do fundo da caneca faz o papel de pedra de amolar, facilitando o processo.
O que você vai precisar
Para colocar o método em prática, separe os seguintes itens:
-
Uma faca da cozinha que esteja cega;
-
Margarina ou manteiga;
-
Sal de cozinha;
-
Uma caneca de cerâmica (aquelas com a parte de baixo áspera).
Esses simples objetos são suficientes para restaurar o fio da lâmina em poucos minutos.
Passo a passo para amolar a faca da cozinha
-
Prepare a faca: Passe uma fina camada de margarina (ou manteiga) por toda a lâmina.
-
Adicione o abrasivo: Polvilhe sal sobre a margarina, cobrindo a lâmina levemente.
-
Use a caneca: Vire a caneca de cabeça para baixo, deixando a parte áspera voltada para cima.
-
Amole a lâmina: Faça movimentos de vai e vem com a faca, deslizando da base até a ponta, como se estivesse raspando algo sobre a caneca. Repita o processo em ambos os lados por cerca de 20 vezes ou até sentir que a lâmina está mais afiada.
-
Finalize: Lave bem a faca com água e sabão para remover todos os resíduos e seque antes de guardar.
Dica extra para manter suas facas afiadas
Evite cortar alimentos sobre superfícies de vidro, pedra ou metal — elas desgastam o fio rapidamente.
Prefira tábuas de madeira ou plástico.
Além disso, seque bem a faca da cozinha após cada uso para evitar ferrugem e perda de desempenho.
Com esse truque simples, você economiza tempo, dinheiro e ainda garante que sua faca da cozinha continue cortando como nova.
