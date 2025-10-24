A faca da cozinha perdeu o corte? Basta fazer isso para resolver o problema de forma fácil

Uma dica prática, eficiente e que qualquer pessoa pode fazer em casa

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
A faca da cozinha perdeu o corte? Basta fazer isso para resolver o problema de forma fácil
(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Cm faça sem segredo)

Se a sua faca da cozinha já não corta como antes, não se preocupe — existe uma solução simples, rápida e sem precisar de afiadores profissionais.

Muita gente pensa que é preciso comprar equipamentos caros para resolver o problema, mas a verdade é que com alguns itens que você já tem em casa é possível devolver o fio da lâmina em poucos minutos.

A faca da cozinha perdeu o corte? Basta fazer isso para resolver o problema de forma fácil

Publicidade
Leia também

Acredite ou não, você pode amolar sua faca da cozinha usando margarina, sal e uma caneca de cerâmica.

Sim, é isso mesmo! Esses três itens comuns podem transformar uma lâmina cega em uma ferramenta afiada novamente.

O segredo está na combinação entre a gordura da margarina e o efeito abrasivo do sal, que juntos ajudam a desgastar levemente o metal, recuperando o corte.

A parte áspera do fundo da caneca faz o papel de pedra de amolar, facilitando o processo.

O que você vai precisar

Para colocar o método em prática, separe os seguintes itens:

  • Uma faca da cozinha que esteja cega;

  • Margarina ou manteiga;

  • Sal de cozinha;

  • Uma caneca de cerâmica (aquelas com a parte de baixo áspera).

Esses simples objetos são suficientes para restaurar o fio da lâmina em poucos minutos.

Passo a passo para amolar a faca da cozinha

  1. Prepare a faca: Passe uma fina camada de margarina (ou manteiga) por toda a lâmina.

  2. Adicione o abrasivo: Polvilhe sal sobre a margarina, cobrindo a lâmina levemente.

  3. Use a caneca: Vire a caneca de cabeça para baixo, deixando a parte áspera voltada para cima.

  4. Amole a lâmina: Faça movimentos de vai e vem com a faca, deslizando da base até a ponta, como se estivesse raspando algo sobre a caneca. Repita o processo em ambos os lados por cerca de 20 vezes ou até sentir que a lâmina está mais afiada.

  5. Finalize: Lave bem a faca com água e sabão para remover todos os resíduos e seque antes de guardar.

Dica extra para manter suas facas afiadas

Evite cortar alimentos sobre superfícies de vidro, pedra ou metal — elas desgastam o fio rapidamente.

Prefira tábuas de madeira ou plástico.

Além disso, seque bem a faca da cozinha após cada uso para evitar ferrugem e perda de desempenho.

Com esse truque simples, você economiza tempo, dinheiro e ainda garante que sua faca da cozinha continue cortando como nova.

Uma dica prática, eficiente e que qualquer pessoa pode fazer em casa!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias