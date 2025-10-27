Goiano morre nos Estados Unidos após sofrer infarto enquanto trabalhava

Natural de Jaraguá, ele havia se mudado para país há dois anos e atuava com delivery

Gabriella Pinheiro - 27 de outubro de 2025

(Foto: Arquivo pessoal/Izabela Cardoso)

O goiano Flávio Cardoso Filho, de 34 anos, morreu na noite do último domingo (26) enquanto trabalhava nos Estados Unidos (EUA). A informação foi confirmada pela família da vítima.

Natural de Jaraguá, o homem havia se mudado para o país há dois anos e atuava como entregador de delivery.

Ao G1, a advogada e irmã de Flávio, Izabela Cardoso, informou que a situação aconteceu quando o goiano estava dirigindo o carro e teve um infarto.

De acordo com ela, algumas pessoas que passavam pela rua acionaram a polícia, mas ele faleceu antes mesmo de chegar a uma unidade de saúde. Ele deixa a esposa e um filho de apenas 6 anos.

“Tem um mês que fomos lá. Eu, a esposa e o filho ficamos um mês passeando. Foi a despedida”, disse. A família ainda não sabe como e quando o corpo do goiano chegará ao Brasil.

Em nota enviada à imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Jaraguá manifestou pesar pela morte de Flávio.

“Neste momento de dor, expressamos nossas condolências à família e aos amigos, desejando que encontrem conforto e serenidade para atravessar essa difícil perda”, diz.

