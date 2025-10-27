Ouro e fartura: entenda por que cidade goiana é conhecida por essas duas qualidades

Município no Centro do estado teve toda a história marcada por esses dois atributos

Natália Sezil - 27 de outubro de 2025

Cidade de Córrego do Ouro. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Córrego do Ouro)

Existe uma cidade em Goiás que se destaca por dois atributos que muita gente busca, além da qualidade de vida e da tranquilidade: o ouro e a fartura.

Com nome diferente e apenas 2.454 habitantes, o município de Córrego do Ouro aparece no Centro de Goiás, próximo a São Luís de Montes Belos.

São 458.077 km², com uma história que começou em 1934. Terras excelentes (nas palavras da própria Prefeitura) cercavam o Rio Fartura, onde a construção de uma ponte favoreceu a vida de várias famílias com vistas à agropecuária.

As primeiras moradias surgiram em torno de um rancho, improvisado em igreja, e o povoado cresceu até se tornar município em 1954. Hoje, dispõe de uma reserva de minério de urânio e se concentra no garimpo.

Com o nome diferente, derivado das extrações de ouro que aconteciam no município, e com o Rio Fartura passando pela cidade, Córrego do Ouro logo ficou conhecida pelos dois atributos.

No lazer, o município se oferece como “a capital da cavalgada ecológica”. Outra comemoração cultural do município é a festa em louvor ao padroeiro, São Sebastião, que acontece em janeiro.

