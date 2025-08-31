Cardume de peixes no Rio Araguaia viraliza e revela fenômeno natural

Fenômeno observado no Araguaia pode ser resultado de uma combinação desses fatores, dependendo do ambiente e das espécies envolvidas

Samuel Leão - 31 de agosto de 2025

Cardume avistado no Rio Araguaia. (Foto: Reprodução/Redes sociais – PescaViúva)

Um impressionante fenômeno natural no Rio Araguaia tem capturado a atenção de internautas. As imagens que circulam mostram uma enorme aglomeração de peixes que desfila pelas águas do grande rio goiano.

Essas aglomerações são comumente observadas em diferentes contextos aquáticos. Uma das formas mais conhecidas é o cardume, um comportamento social onde peixes da mesma espécie se movem de forma coordenada.

Esse agrupamento oferece vantagens significativas, como maior proteção contra predadores, otimização na busca por alimento e eficiência hidrodinâmica durante o deslocamento, fatores cruciais para a sobrevivência em ambientes diversos em locais como o Araguaia.

Outro fenômeno relevante é a piracema, um termo de origem tupi que descreve a migração reprodutiva de peixes de água doce. Durante a piracema, diversas espécies sobem os rios em direção às suas nascentes ou áreas específicas para desovar. Este movimento é crucial para a manutenção dos estoques pesqueiros e da biodiversidade aquática do Araguaia, sendo influenciado por fatores ambientais como o regime de chuvas e a temperatura da água.

Além dos cardumes e da piracema, existem as agregações reprodutivas, onde peixes se reúnem em locais específicos e em épocas determinadas para a desova. Essas agregações podem ser altamente previsíveis em termos de tempo e local, tornando-as vulneráveis à pesca excessiva se não houver manejo adequado.

O fenômeno observado no Araguaia pode ser resultado de uma combinação desses fatores, dependendo do ambiente e das espécies envolvidas. Biólogos e ecologistas monitoram esses eventos para entender a saúde dos ecossistemas aquáticos e o impacto de fatores como as mudanças climáticas.